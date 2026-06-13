Joey Veerman heeft de discussie over zijn afwezigheid op het WK voetbal weer doen oplaaien met een opvallende advertentie. Daarmee lijkt hij bondscoach Ronald Koeman een trap na te geven. Gaat die actie een grens over?

Koeman en Veerman liggen elkaar niet en dat werd in aanloop naar het WK pijnlijk duidelijk. De bondscoach besloot om de middenvelder niet op te nemen in de voorselectie van Oranje voor het toernooi in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De 27-jarige kende bij PSV wel een uitstekend seizoen met 8 goals en 15 assists.

De reden volgens Koeman was dat de Volendammer volgens hem niet over het juiste karakter beschikt. Daar speelde Veerman op in met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De voetballer poseert met een oranje bal en op de foto staat de tekst: 'Denim with true character'. Oftewel: spijkerstof met écht karakter. Hij deelde het bericht ook op Instagram.

De timing van de reclame is ook opmerkelijk, zo vlak voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. De aftrap is namelijk op zondag 14 juni. Veerman zet met zijn advertentie volgens De Telegraaf 'de boel op scherp bij Koeman'.

Discussie

Op sociale media zijn de reacties op de actie verdeeld. Sommigen noemen het 'geweldig', anderen denken dat het de situatie alleen maar verergerd. "Denk niet dat Koeman daar warm of koud van word", is ook een veel gelikete mening onder een bericht van Sportnieuws.nl op Instagram.

Wat vind jij? Is de reclame van Veerman en G-Star een ludieke manier om in te spelen op de actualiteit? Of gaat de actie een grens over? Laat het weten in onderstaande poll.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover