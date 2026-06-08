Discipline en de juiste aanpak buiten het veld zijn cruciaal voor een lange voetbalcarrière, zo stelt Liverpool-verdediger en aanvoerder Virgil van Dijk. De Nederlandse topverdediger voelt als leider een enorme verantwoordelijkheid naar zijn teamgenoten en verplicht zichzelf om voor elke wedstrijd topfit te zijn.

Gevraagd hoe hij zo laat in zijn carrière nog steeds topfit blijft, antwoordt de 35-jarige Van Dijk resoluut: "Discipline, discipline en nog eens discipline. Voor mij is dit heel normaal, omdat ik een enorme verantwoordelijkheid voel als ik op het veld sta", zegt de Oranje-aanvoerder in het clubblad WALK ON van Liverpool.

'Ik kan niet elk detail prijsgeven'

"Het is een combinatie van goed herstel, voeding en de juiste levensstijl. En natuurlijk fysiotherapie. Ik kan niet elk detail prijsgeven, maar yoga en andere zaken horen er ook bij. Je moet er gewoon voor zorgen dat je er alles aan doet om constant op het hoogste niveau te kunnen presteren", somt hij op.

"Er was één seizoen waarin ik helaas veel wedstrijden moest missen (door een zware blessure, red.), maar in de andere seizoenen speel ik minstens veertig duels. In het jaar na mijn knieblessure speelde ik zelfs de meeste wedstrijden. Dat is opmerkelijk en vond ik interessant om te horen. Het belangrijkste is echter om te blijven spelen. Ik blijf dat doen en streef ernaar om dat op een hoog niveau te doen", onthult hij zijn plannen.

Oudste speler in het team

"Ik ben de oudste speler in het team, maar dat verandert niets. Ik wil dat anderen zich laten inspireren door het feit dat ik nog steeds wedstrijden kan spelen en constant in vorm ben. Ik kwam hier 8,5 jaar geleden en zes maanden later werd ik aanvoerder. Juist die verantwoordelijkheid maakt mij de persoon die ik vandaag ben", sluit Van Dijk af.

Op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico hoopt bondscoach Ronald Koeman ook dat zijn aanvoerder fit blijft. Er wordt 'extreme hitte' verwacht en dus moet niet alleen Van Dijk, maar ook de rest van de selectie zorgen dat het in opperbeste conditie is om van Japan, Zweden en Tunesië te winnen in de groepsfase.

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