Virgil van Dijk zal tijdens het WK te bewonderen zijn als aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat is echter niet de enige plek waarop hij binnenkort te aanschouwen is. De topvoetballer siert namelijk ook de cover van een bekend tijdschrift, dat later deze maand zal uitkomen.

Van Dijk staat op de cover van Vogue Man, zo maakten het tijdschrift en de aanvoerder van Oranje zondagavond bekend. De verdediger gaat in het magazine uitgebreid in gesprek over zijn loopbaan, maar ook over ambitie, succes en de wil om de beste te zijn. Dat doet hij samen met oud-topvoetballer Zlatan Ibrahimović, met wie hij praat over topsport, mentaliteit en de drang om altijd beter te worden.

De cover komt op een opvallend moment. Van Dijk begint namelijk binnenkort als aanvoerder van Oranje aan het WK. Terwijl hij zich voorbereidt op een groot toernooi met het Nederlands elftal, staat hij ook buiten het veld volop in de schijnwerpers. Het tijdschrift met Van Dijk op de cover verschijnt op 25 juni.

Moeizaam jaar

Van Dijk kende een moeizaam jaar met zijn club Liverpool. Ze begonnen het seizoen als regerend kampioen van de Premier League, maar kregen nog vóór de eerste wedstrijd een zware klap te verwerken. Begin juli 2025 kwam aanvaller Diogo Jota op 28-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje.

Het tragische nieuws wierp meteen een donkere schaduw over het seizoen. Wat volgde was een moeizaam jaar voor Liverpool, dat uiteindelijk als vijfde eindigde in de Premier League. De tegenvallende resultaten kostten trainer Arne Slot uiteindelijk zijn baan.

WK

Juist daarom kan het WK voor Van Dijk een mooie kans zijn om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Als aanvoerder van het Nederlands elftal zal hij een belangrijke rol spelen in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Oranje speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en moet zes dagen later klaar zijn voor het eerste duel met Japan op het WK. Later volgen ook nog groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.

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