Virgil van Dijk is tijdens het WK voetbal 2026 de captain van het Nederlands elftal. Voor de verdediger van Liverpool wordt het zijn tweede wereldkampioenschap en, gezien hij 34 jaar is, vermoedelijk zijn laatste. Nu blijkt dat het vorige WK (in Qatar in 2022) al zijn laatste had kunnen zijn. 'Big Virg' overwoog zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje.

Liverpool begon aan het seizoen als kampioen van de Premier League, maar al voordat de bal ging rollen, was er begin juli 2025 een vreselijk incident. Aanavller Diogo Jota (28) overleed als gevolg van een auto-ongeval in Spanje. Het bleek het inktzwarte startschot voor een moeizaam jaar, dat uiteindelijk leidde tot plek 5 in de Premier League en het ontslag van trainer Arne Slot.

Mentaal

Over Slot wil Van Dijk nu niet praten, zoveel werd ook al duidelijk na de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije. Na de nederlaag met 0-1 van woensdag zei hij er kort wat over bij de NOS en gaf hij ook aan de timing van de vragen niet te waarderen.

Tegen Nu.nl wil hij dit kwijt over de korte pauze tussen het einde van de Premier League en de WK-voorbereiding met Oranje: "Mentaal was dit het zwaarste seizoen uit mijn carrière. Maar het was wel genoeg om te schakelen en met een positieve mindset richting het WK te gaan."

Stoppen als international

Als topvoetballer die om prijzen moet spelen komen nederlagen en gemiste kansen keihard aan. Ook omdat de media en het publiek het keer op keer inwrijven dat er is gefaald. Dat maakte de uitschakeling bij het EK 2024, in de halve finale tegen Engeland, zo onverteerbaar. Zeker gezien Van Dijk, sinds 2018 aanvoerder van Oranje, weet dat hij met zijn status extra wordt aangekeken op foutjes.

"Ik was kapot van het verlies, kapot van het negatieve. Ik snap, je moet kritisch zijn als dat nodig is. Maar een beetje optimisme kan wel helpen. Ik was er klaar mee", zo blikt hij terug. Letterlijk zelfs: hij overwoog zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Na contact met bondscoach Ronald Koeman besloot hij toch door te gaan.

Teamgeest

Nu het aantal WK-deelnemers is uitgebreid tot 46 landen, duurt het WK nog langer dan voorheen. Dat maakt zaken als groepsdynamiek, teamgeest en harmonie een tikje crucialer dan eerst. Van Dijk zegt: "Veel jongens zitten in de mooie jaren van hun carrière, spelen bij grote clubs. Maar op een toernooi heb je meer nodig dan goede spelers alleen. Groepsdynamiek is zó belangrijk als je lang bij elkaar bent."

Algerije

Oranje speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en moet zes dagen later klaar zijn voor het eerste duel met Japan op het WK. "Het is duidelijk dat het veel beter moet. Daar hebben we maandag nog een kans voor en dan moeten we er klaar voor zijn", zei de centrale verdediger vlak na het oefenduel tegen Algerije bij de NOS.

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