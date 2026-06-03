Het Nederlands elftal speelt woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Algerije in aanloop naar het WK voetbal. Het is de zogeheten uitzwaaiwedstrijd, want het is het laatste moment dat de spelers van bondscoach Ronald Koeman op eigen bodem spelen. De Kuip is het decor van het duel tussen de twee WK-gangers. Hier lees je op welke zender je in moet schakelen.

Om 20.45 uur begint Nederland - Algerije in De Kuip in Rotterdam. Het is het laatste moment voor bondscoach Koeman en zijn spelers om zich in Nederland te laten zien. Nog geen 24 uur later vertrekt de selectie namelijk al naar Amerika om zich daar verder voor te bereiden op het WK voetbal.

Op 8 juni oefent Oranje ook nog in New York tegen mede-WK-ganger Oezbekistan. Maar eerst Algerije, waar nog wat te puzzelen valt voor Koeman. Denzel Dumfries is namelijk geschorst en Jurriën Timber is er nog niet bij. Daarom gaat Brighton-speler Mats Wieffer rechtsback staan tegen het Noord-Afrikaanse land.

Ook is het de vraag met welk idee rondom de spitspositie Koeman richting het WK gaat. Topscorer Memphis Depay is pas net weer fit en speelde sinds maart nauwelijks bij zijn club Corinthians. Met Brian Brobbey, Donyell Malen en Wout Weghorst zijn er nog drie typische spitsen over in de selectie, met ook Guus Til en Cody Gakpo als mogelijkheden.

Op deze zender is Nederland - Algerije live te zien

NPO 1 zendt Nederland - Algerije live uit. Er is maar een korte voorbeschouwing, want het NOS Journaal van 20.00 uur gaat voor en duurt tot 20.25 uur. Om 20.30 uur is er dus tijd voor een korte voorbeschouwing, waarna het duel om 20.45 uur begint. Ben je niet in de buurt van een televisie, dan kun je ook via een gratis livestream op NOS.nl de wedstrijd live volgen.

Nederland begint op 14 juni aan het WK met de wedstrijd tegen Japan in Groep F. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni). Algerije is ingedeeld in Groep J en opent het WK op 17 juni met een duel tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Daarna volgen groepsduels met Jordanië en Oostenrijk.

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