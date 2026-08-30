Feyenoord dreigt vlak voor het sluiten van de transfermarkt afscheid te nemen van Ayase Ueda. Als de Japanse spits inderdaad naar Lille vertrekt, ontstaat er een flink gat in de Rotterdamse aanval. Toch hoeft Feyenoord volgens Robert Maaskant niet per se de transfermarkt op. Dat oppert de oud-trainer in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast.

Maaskant besprak met presentator Damian Vlottes de spitspositie bij Feyenoord. Met een vertrek van Ueda in aantocht kwam de vraag voorbij of de Rotterdammers nog een nieuwe spits moeten halen, onder meer van de zo'n 15 miljoen euro die de Japanner moet opleveren. Hij was vorig seizoen de topscorer van de Eredivisie en dus van levensbelang voor de tweede plek van Feyenoord.

Shaqueel van Persie

Maaskant wees daarbij direct op de zoon van voormalig trainer Robin van Persie. "Feyenoord heeft natuurlijk een spits. Ze hebben natuurlijk gewoon Van Persie", doelde hij op Shaqueel.

Vlottes wees erop dat Feyenoord naast Van Persie ook nog Nacho Ferri achter de hand heeft. Maar is dat voldoende om met vertrouwen de Champions League in te gaan? Wat Maaskant betreft wel. "Ik zou het met Van Persie wel aandurven, ja."

Maaskant plaatst daarbij wel een kanttekening. "Nou weet ik niet hoe hij fysiek verder is. Daar weten de dataspecialisten natuurlijk veel meer van." Over de voetballende kwaliteiten van de jonge aanvaller twijfelt hij echter nauwelijks.

'Exceptioneel talent'

"Ik vind dat een exceptioneel talent", vervolgt Maaskant. "Ik heb daar echt wel dingen van gezien en goals van gezien, die een andere spits niet kan maken."

Volgens de oud-trainer kan het bovendien interessant zijn om Van Persie juist op het hoogste podium een kans te geven. "Als je het aandurft om met zo'n jonge spits te spelen, dan is het wel iemand in de etalage zetten op het hoogste niveau. Dus ik zou dat wel aandurven."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast kijkt ex-voetbaltrainer Robert Maaskant terug op afgelopen Eredivisie-weekend. Vooral de uitslagen van PSV (6-1 winst bij FC Utrecht) en Feyenoord (2-2 tegen ADO Den Haag in eigen huis) vielen op. Beluister en bekijk de nieuwe aflevering hieronder.

Nieuw puntenverlies

De discussie over de spitspositie komt nadat Feyenoord weer puntenverlies heeft geleden. Zondag ging het in De Kuip opnieuw mis. Tegen promovendus ADO Den Haag kwamen de Rotterdammers zelfs met 0-2 achter. Dankzij doelpunten van Anis Hadj Moussa en uitgerekend Ueda kwam Feyenoord nog terug tot 2-2, maar verder kwam de ploeg niet.

Daarmee heeft Feyenoord zijn eerste twee thuiswedstrijden van het Eredivisieseizoen allebei gelijkgespeeld. Eerder eindigde het duel met Go Ahead Eagles eveneens in 2-2. PSV liep zondag ondertussen verder weg door FC Utrecht met liefst 1-6 te verslaan, terwijl Ajax met 0-4 won bij Telstar.

Champions League

Veel tijd om naar de juiste samenstelling van de aanval te zoeken is er bovendien niet. Feyenoord begint op woensdag 9 september direct met een loodzware opdracht in de Champions League: een uitwedstrijd tegen FC Barcelona.

Daarna volgen onder meer wedstrijden tegen Como en Real Betis, waarna met Inter en FC Porto opnieuw twee grote namen wachten. Later in de competitiefase speelt Feyenoord ook nog tegen Viking FK, Galatasaray en RB Leipzig.