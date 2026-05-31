Arne Slot zit nog maar net zonder club, maar lijkt alweer in beeld bij een Europese grootmacht. AC Milan heeft de voormalig trainer van Feyenoord op de radar als mogelijke nieuwe hoofdcoach.

Het gerucht werd zaterdag voor het eerst naar buiten gebracht door transferjournalist Sacha Tavolieri en heeft inmiddels ook Italië bereikt. Daar prijkt Slot al op de voorpagina’s van de grote sportkranten. Volgens de berichtgeving staat de voormalig trainer van Feyenoord en AZ open voor een overstap naar San Siro, maar wil hij eerst meer duidelijkheid over de plannen van eigenaar Gerry Cardinale en diens adviseur Zlatan Ibrahimovic.

Opvallend genoeg was Andoni Iraola, die bij Liverpool juist wordt genoemd als mogelijke opvolger van Slot, eerder zelf in beeld bij AC Milan. De Baskische trainer van Bournemouth moest daar de ontslagen Massimiliano Allegri opvolgen, maar zag af van een overstap naar de zevenvoudig Champions League-winnaar.

Ontslag

Zaterdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat Slot per direct op straat werd gezet door Liverpool. De Nederlander kende een teleurstellend seizoen in de Premier League én Champions League en stond al geruime tijd onder druk. Uiteindelijk is door de Liverpool-directie besloten om in te grijpen en Slot de laan uit te sturen.

Liverpool stelde op de slotdag van de Premier League onder leiding van Arne Slot alsnog een ticket voor de Champions League veilig. Toch bleef de kritiek aanhouden, omdat The Reds niet verder kwamen dan de vijfde plaats. Die eindklassering was extra teleurstellend na het kampioenschap van een seizoen eerder.

Omzwaai

Slot maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Liverpool, nadat hij bij Feyenoord veel indruk had gemaakt. Op Anfield stond hem meteen een zware taak te wachten: het opvolgen van clubicoon Jürgen Klopp. Aanvankelijk verliep die overgang bijzonder succesvol, want in zijn eerste seizoen leidde de Nederlander Liverpool direct naar de Engelse landstitel.

Het tweede seizoen van Slot op Anfield verliep uiterst moeizaam. Al vroeg in de voorbereiding van het seizoen werd de selectie hard geraakt door het overlijden van Diogo Jota, waarna ook op sportief vlak de problemen zich opstapelden. Liverpool speelde geen rol van betekenis in de titelstrijd en werd bovendien vroegtijdig uitgeschakeld in Europa en de nationale bekertoernooien. De aanhoudende onrust rond sterspeler Mohamed Salah voerde de druk binnen de club verder op. Uiteindelijk kostte dat Slot zijn baan.

