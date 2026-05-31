Cody Gakpo gaat met een goed gevoel naar het WK. Hoewel het seizoen bij Liverpool onrustig afgesloten werd met het ontslag van Arne Slot, komt de aanvaller buiten het veld met heugelijk nieuws.

Gakpo kondigt namelijk samen met zijn vriendin Noa van der Bij aan een tweede kindje te verwachten. "Ons gezin groeit. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten", schrijfven zij bij enkele op Instagram geplaatste foto's.

Op de foto's is ook hun eerste kindje te zien, zoon Samuël. Hij werd in april 2024 geboren en draagt op de foto's een petje met daarop de tekst: 'big brother'.

Gakpo en Van der Bij hebben sinds 2020 een relatie. Van der Bij weet zowel voor als achter de schermen van de modellenwereld haar weg te vinden. Ze werkt als 'junior booker' bij Cachet Models uit Eindhoven. In die rol zorgt ze ervoor dat de juiste modellen bij de juiste klusjes uitkomen. Maar ze is zelf ook te boeken, want op de site van het bedrijf heeft ze haar eigen modellenpagina. Achter haar naam staat '40k', een verwijzing naar haar account op Instagram, dat inderdaad meer dan 40.000 volgers telt.

Felicitaties

In de reacties plaatsen vele bekenden hun felicitaties aan het koppel. Zo zijn ploeggenoten Curtis Jones en Ryan Gravenberch erg blij voor Gakpo en zijn vriendin. Ook oud-PSV'ers als Adam Maher, Pablo Rosario en Ryan Thomas laten van zich horen na het heugelijke nieuws.

WK

Gakpo meldde zich zaterdag net als bijna al zijn mede-internationals in Zeist voor de voorbereiding op het WK. De aanvaller van Liverpool heeft een bewogen seizoen achter de rug, maar is de laatste jaren altijd een van de sterkhouders bij het Nederlands elftal, zeker op grote toernooien. In 48 interlands scoorde de oud-PSV'er inmiddels al negentien keer.

Oranje maakt zich op voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de poule wordt er gespeeld tegen Japan, Zweden en Tunesië. De komende weken wordt er richting de groepswedstrijden nog geoefend tegen Algerije en Oezbekistan.

