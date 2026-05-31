De weg naar het WK is voor het Nederlands elftal zondag echt van start gegaan met de eerste groepstraining in Zeist. Daarbij zijn ook veel fans aanwezig. Hoewel de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman uit 26 spelers bestaat, trainen er zondag 27 voetballers mee.

Het Nederlands elftal verzamelde zich dit weekend in Zeist om aan de voorbereiding te beginnen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op zondag stond de eerste training op het programma en daarbij mocht ook publiek aanwezig zijn. 1500 fans wisten kaartje te bemachtigen en kunnen de mogelijk toekomstige WK-helden dus van dichtbij aanschouwen.

De selectie van Oranje voor het grootste WK ooit met 48 deelnemers en 104 wedstrijden telt 23 veldspelers en drie doelmannen. Jurriën Timber is nog niet bij de nationale ploeg. De verdediger is hersteld van een liesblessure en speelde zaterdag een uur mee met Arsenal in de na strafschoppen verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Hij sluit vanzelfsprekend iets later aan.

Reservespelers

Ondanks de afwezigheid van Timber zijn er dus zelfs 27 spelers van de partij op het trainingsveld. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainen ook mee. Zij zijn niet opgenomen in de WK-selectie, maar staan wel op een reservelijst. Mocht Timber, die in de Champions League-finale na twee maanden zijn rentree maakte, alsnog niet fit genoeg blijken om naar het WK te gaan dan kan Koeman één van hen oproepen als vervanger.

Voorbereiding Oranje op WK

Het Nederlands elftal speelt op woensdag 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam en vertrekt dan een dag later richting de Verenigde Staten. Daar speelt het op maandag 8 juni nog een oefenduel tegen Oezbekistan, dat deze zomer zal debuteren op het WK. Na die wedstrijd komen ook de reserves van beide landen tegen elkaar in actie. De wedstrijd in New York wordt zonder publiek gespeeld.

Het WK gaat daarna echt beginnen voor Oranje. Het toernooi begint op donderdag 11 juni, maar Nederland hoeft drie dagen later pas voor het eerst in actie te komen. Japan is de eerste tegenstander. De ploeg van Koeman treft later ook nog Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

