Quilindschy Hartman is bezig aan een nieuw seizoen bij een nieuwe club. Daar wil de verdediger vol focus op hebben en dus heeft hij een opvallend besluit genomen omtrent zijn social media.

Hartman maakte in de zomer van 2025 de stap van Feyenoord naar het buitenland, maar die is nog niet uitgepakt zoals hij wilde. In zijn eerste seizoen op Engelse bodem bij Burnley begon hij nog als basisspeler, maar al snel werd hij naar de bank verwezen. In de winter was er zelfs nog even sprake van een mogelijke transfer naar Ajax, iets wat Feyenoorder Hartman op enorm veel kritiek kwam te staan. Zelf kwam hij toen met een uitleg dat de transfer nooit echt aan de orde is geweest.

Deze zomer besloot Hartman wel een stap te maken. Burnley verhuurt de vijfvoudig Oranje-international komend seizoen aan Espanyol. Bij de Spaanse club hoopt Hartman zijn carrière weer een boost te geven. Zijn start in Barcelona is alleen ook niet veelbelovend. Na twee competitiewedstrijden tegen Levante en Real Madrid wacht Hartman nog altijd op zijn La Liga-debuut. Zaterdag krijgt hij weer een kans als Espanyol het in een uitwedstrijd opneemt tegen Real Sociedad.

Verwijderen van social media

Om zich te focussen op zijn nieuwe uitdaging heeft Hartman via zijn Instagram een opvallend besluit aangekondigd. "De laatste maanden werd mijn Instagram al beheerd door iemand anders, omdat ik zelf steeds minder behoefte had aan social media. Er is verder niets aan de hand, maar voor nu kies ik ervoor om mijn account te deactiveren en gewoon even helemaal afstand te nemen", zo liet de voormalig Feyenoorder weten in zijn voorlopig laatste story op Instagram.

Hartman zal zich willen focussen op het opbouwen van spelritme en hij zal weer in beeld willen komen bij Oranje. Met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández ligt alles weer volledig open, waardoor de linksback ook weer een goede kans heeft. Daarvoor zal Hartman echter wel speeltijd nodig hebben en het is de vraag of hij dat bij Espanyol gaat krijgen.