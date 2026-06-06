Het scheelde niet veel of Quilindschy Hartman had alsnog mee kunnen doen aan het aankomende WK. Bij Oranje en bondscoach Ronald Koeman kwam hij niet in de plannen voor, maar bij de Oranjezomer onthult hij dat hij heeft gekeken naar een interlandswitch naar Curaçao.

De 24-jarige Hartman werd in de zomer van 2025 voor tien miljoen euro door Feyenoord verkocht aan Burnley. Na een 'akkefietje' met coach Robin van Persie mocht het kind van de club vertrekken. Afgelopen winter gingen er geruchten over een transfer naar Ajax, maar daar ging al snel een streep doorheen. Hartman bleef bij Burnley en degradeerde met de club nadat hij 23 officiële duels had gespeeld. Koeman riep hem mede daarom niet op, maar er was bijna alsnog een uitweg naar het WK.

Via zijn vader heeft Hartman roots op Curaçao liggen. In de Oranjezomer onthult hij dan ook dat er is gekeken naar een mogelijke interlandswitch. Hartman zijn grote doel was het spelen op het aankomende WK en dus wilde hij daar alles voor doen. "Ik had eigenlijk twee kansen", schetst Hartman zelf de onderzochte mogelijkheid tot interlandswitch. "Ik heb alleen twee wedstrijden te veel gespeeld voor Nederland. Het was wel dichtbij eigenlijk, maar het is een soort van langs elkaar heen gegaan", onthult Hartman.

Begrip van Hartman

Voor Hartman is het nog altijd enorm jammer dat hij niet mee is naar het WK, maar hij vindt het wel begrijpelijk dat Koeman hem niet heeft opgeroepen. "Ik kan best begrijpen dat ik niet mee ga, dus ik heb er wel vrede mee. Het is jammer, maar ik kan er wel mee leven. Ik kan het begrijpen." Hartman heeft bij Burnley nog een contract tot de zomer van 2029, maar hij onthult ook dat het 'de bedoeling is dat hij weggaat' bij de degradant uit de Premier League.

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