Quilindschy Hartman kreeg een storm van kritiek over zich heen toen het gerucht naar buiten kwam dat hij Burnley zou verruilen voor Ajax. Dat schoot bij de aanhang van Feyenoord verkeerd. Nu geeft de hoofdrolspeler zelf duidelijkheid over de soap. "Ik heb veel nare, teleurstellende berichten gehad", aldus Hartman.

In de Nederlandse media kwam naar buiten dat Ajax in gesprek was met Burnley om Hartman (via huur) over te nemen. Ook transfergoeroe Fabrizio Romano meldde het. Het gerucht zorgde voor een chaos op sociale media, waar veel Feyenoord-fans zich negatief uitten over Hartman. De eventuele overstap zou gevoelig zijn, gezien zijn verleden in Rotterdam.

Geen transfer

Snel werd duidelijk dat een transfer niet aan de orde was. Dat terwijl Telegraaf-journalist 'van meerdere bronnen binnen Ajax had gehoord' dat Hartman oren had naar een overstap naar Ajax. Hartman wil dat nu tackelen, middels een statement dat hij naar buiten heeft gebracht. Daarin staat onder meer dat hij gebroken is met zijn managementbureau Forza.

Dat liet hij ook zijn werkgever Burnley weten. "In datzelfde gesprek heb ik aangegeven dat ik voel dat mijn situatie de laatste weken is veranderd op de club door persoonlijke redenen", schrijft de linksback. Waar Hartman aanvankelijk basisklant was, wordt hij de laatste drie wedstrijden niet meer gebruikt.

Volgens Hartman wilde Ajax hem huren en meldden ze zich bij zijn werkgever. "Burnley wilde mij niet verhuren en hier kwam dit verhaal tot een einde", aldus Hartman, die zegt geen contact te hebben gehad met de Amsterdammers. Toch kwam het verhaal in de media. "Er werd van alles over me gezegd en ik heb veel nare, teleurstellende berichten ontvangen. Helaas gebaseerd op informatie die niet klopt."

"Met dit bericht wil ik graag duidelijk maken dat ik niet naar Ajax ga en dat zo lang ik speler ben van Burnley ik alles zal geven voor deze club", gaat Hartman verder. Zijn ploeg vecht momenteel tegen degradatie. "Daarom leek het mij ook respectloos om openlijk op Instagram te praten over een andere club dan Burnley. Maar ik denk dat het toch goed is dat ik helderheid hierover schep, omdat ik de enige ben die weet hoe het zit."

