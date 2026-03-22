Guus Hiddink is op een prachtige manier verrast bij zijn oude club De Graafschap. De 79-jarige trainer was als speler en coach aan de club verbonden, maar werd zondag geëerd met een titel als erelid en een borstbeeld voor het stadion.

Tegenover ESPN vertelt Hiddink dat hij zaterdag werd gebeld of hij zondag naar de wedstrijd De Graafschap - ADO Den Haag wilde komen. Zogenaamd om te vieren dat de bezoekers zijn gepromoveerd en, bij een zege van De Graafschap, te vieren dat de Superboeren play-offs voor promotie gaan spelen. Hiddink was dan ook al om 09:30 uur bij de Vijverberg, maar het bleek dat hij niet alleen maar was gebeld om de wedstrijd te kijken. Er was ook een mooie verrassing voor de coach.

De 79-jarige oud-trainer sloot zijn carrière als speler af bij de Graafschap en begon zijn trainerscarrière in Doetinchem, waardoor hij nog altijd wordt gezien als clubicoon van de KKD-ploeg. Daarom is Hiddink zondag officieel benoemd tot erelid van de Graafschap. Dat was echter niet het enige. Ook werd er een prachtig beeld voor het stadion onthuld met de beeltenis van Hiddink. Daarboven stond de tekst: 'Achterhoeks fundament: Guus Hiddink', als eerbetoon aan alles wat de oud-coach voor de Graafschap heeft gedaan.

'Dit emotioneert je toch'

Hiddink vertelt dat hij werd geraakt door de prachtige verrassing van de Graafschap. "Ik heb toch al wat kleine dingen meegemaakt zo links en rechts. En dan ben ik weer waar ik ooit begonnen ben. Dan bracht me dit wel een beetje in verlegenheid. Vroeger fietste ik langs het stadion en kon ik het veld zien. En toen wilde ik zo graag ooit hier spelen. Na een paar omzwervingen kom je dan terug en dan emotioneert je dat toch als ze dat hier dan voor je doen", vertelt een apetrotse Hiddink.

Het beeld van Hiddink blijft echter niet voor het stadion staan, maar het krijgt een prachtig plekje op het nieuwe trainingscomplex van de Graafschap. De oud-trainer is zondagmiddag ook eregast bij het duel tussen de Superboeren en ADO Den Haag. Om 12:15 uur wordt er afgetrapt in de Vijverberg.