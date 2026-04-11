Luca Brecel begint zondag aan een nieuw avontuur op het WK snooker. De Belgische speler was in 2023 na een fantastische run de beste. Dat vierde hij uitbundig, waardoor hij werd weggezet als 'volgevreten vedette'. Maar dat imago klopt van geen kant, aldus de hoofdrolspeler zelf.

In het mythische Crucible Theatre in Sheffield voltrok zich een sprookje voor Brecel in 2023. Op weg naar zijn wereldtitel versloeg hij onder anderen de legendarische Ronnie O'Sullivan. "Dat was een hele speciale wedstrijd voor mij. Tegen zó’n speler op het WK, dat had ik nog nooit meegemaakt", zegt Brecel in gesprek met Sportnieuws.nl.

Brecel kwam met 6-2 en 10-6 achter in frames. "Denk dat niemand op aarde heeft gedacht dat ik nog terug kon komen. Ikzelf ook niet", bekent Brecel. Een dag later won hij zeven frames op rij, waardoor hij de legende met 13-10 versloeg. "Toen geloofde ik: ik kan heel het WK winnen."

Imposante records

In de halve finale tegen Si Jiahui zorgde Brecel eveneens voor een huzarenstukje. Hij kwam met 14-5 achter, wat hij nog om boog naar een 17-15 overwinning. Het was de grootste comeback ooit op een WK. "Dat zijn dingen waar ik super trots op ben", aldus Brecel, die nog meer imposante records in handen heeft.

Hij werd de eerste wereldkampioen van het Europese vasteland, won (twee keer) de meeste frames op rij (11) en was de jongste ooit op een WK. "Dat toont aan dat als ik in een flow raak, ik veel frames achter elkaar kan winnen. Dat is belangrijk op een WK. Maar in die zone raken is het moeilijkste wat er is."

Feestweek

Dat lukte hem in 2023 wel, al ging dat wel gepaard met zuipen, gamen en feesten. Voor zijn kwartfinale tegen O'Sullivan ging hij Fifa (inmiddels EA FC) spelen met vrienden. "Dat is niet goed geweest voor mijn imago achteraf. Ik ben eigenlijk helemaal geen feestbeest, maar daar associëren mensen mij wel mee. Terwijl dat de enige keer was dat ik ben uit geweest in de laatste tien jaar. Ik had even iets nieuws nodig", weet Brecel nog.

Op en neer reizen tussen Engeland en België en af en toe uitgaan met vrienden "was blijkbaar de ideale mix" voor succes. "Ik ben totaal geen feestganger, allesbehalve. Ik drink nooit. Op dat gebied heb ik een vrij normale levensstijl. Ieder zijn eigen ding", vindt Brecel. Toch kocht hij met het prijzengeld van zijn wereldtitel een Porsche Taycan GTS en Range Rover. Hij werd erdoor weggezet als 'volgevreten vedette' en 'verwaand gastje' op sociale media.

Aanpak loont

Brecel heeft geen idee waarom hij het destijds over een andere boeg gooide. In aanloop naar het WK koos hij er wel bewust voor om niet te trainen. Hij werkte jarenlang dag in dag uit en trainde hard. Maar op de een of andere manier kwam het er niet uit. "Dus ik dacht: ik moet iets anders gaan doen en uit die sleur te geraken", blikt hij terug.

Hij trainde drie weken niet. "De insteek was om mensen te laten zien wat ik kon zonder training. En het heeft ongelooflijk geloond. Het is een verhaal dat waarschijnlijk niet iedereen gelooft", is hij eerlijk. "Maar wel een super leuk verhaal achteraf, mensen spreken mij er nu nog op aan."

Brecel spotte met alle wetten van de topsport en spreekt van een "unieke voorbereiding". "Ik vind dat ook wel leuk. Er zijn zo veel clichés over topsport. Ik geloof daar niet altijd in. Vaak is het mentale belangrijker dan het technische, dat is toen wel gebleken", besluit hij.

WK snooker 2026

Van 18 tot en met 4 mei vindt het WK snooker plaats. Omdat Brecel door gezondheidsproblemen een harde val heeft gemaakt op de mondiale snookerladder, moet hij beginnen in het kwalificatietoernooi. Zondag start voor hem de reis naar het hoofdtoernooi.