De Nederlandse roeiploeg heeft op de wereldkampioenschappen in Shanghai het eerste goud te pakken. Dat deden de vrouwen in de dubbelvier. Tessa Dullemans, Willemijn Mulder, Margot Leeuwenburgh en Lisa Bruijnincx hielden titelverdediger en olympisch kampioen Groot-Brittannië net achter zich. Het brons was voor Duitsland.

De Nederlandse vrouwen waren voortvarend gestart en namen al vroeg een bootlengte voorsprong. Op driekwart van de race over 2000 meter kwamen de Britse vrouwen opzetten, maar de voorsprong van het Oranje-kwartet kwam niet meer in gevaar. Nederland was bij de vrouwen in de dubbelvier alleen in 2017 eerder wereldkampioen geweest.

'We hadden een droom'

"Voor drie van ons was dit hun eerste WK", werd Leeuwenburgh geciteerd op de site van de wereldroeibond. "We hadden een droom, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is heel speciaal om dan meteen het goud te veroveren. Halverwege dachten we: dit kan wel eens lukken. Daarna was het gewoon vol doorgaan tot de finish." De dubbelvier, in een andere samenstelling vorig jaar goed voor zilver op de Olympische Spelen, pakte eerder dit jaar het brons op de EK in het Bulgaarse Plovdiv. Daarna nam olympiër Dullemans de plaats in van Lisanne van der Leij.

Dullemans was er al wel bij toen Nederland in 2023 tweede werd op de WK en een jaar later zilver pakte op de Spelen van Parijs. Beide keren waren de Britse vrouwen net te sterk, in de olympische finale was de finishfoto nodig om te zien voor wie het goud was.

Twee finales

Zowel de mannen-acht als de vrouwen-acht heeft donderdag het succes op de WK roeien voortgezet met het halen van de finale. Mick Makker, Jan van der Bij, Finn Florijn, Wibout Rustenburg, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Eli Brouwer, Jorn Salverda en stuurvrouw Jonna de Vries waren de snelsten in hun heat en moesten in tijd alleen de Britten en de Italianen voor laten.

Bij de vrouwen gaven Tinka Offereins, Ymkje Clevering, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Lisanne van der Lelij, Nika Vos, Linn van Aanholt en stuurvrouw Dieuwke Fetter in hun heat alleen toe op de Roemeense vrouwen. In de andere heat was geen land sneller dan Oranje. De finales van het prestigieuze onderdeel zijn zaterdag.