De Olympische Spelen van Los Angeles zijn nog drie jaar verwijderd, maar in een daar nieuw onderdeel is Nederland nu al voortvarend van start gegaan. De Nederlandse handboogschutters zijn namelijk wereldkampioen geworden op de gemengde compound, een nieuw onderdeel op de Spelen in LA.

Handboogschutters Mike Schloesser en Sanne de Laat hebben de wereldtitel veroverd op het onderdeel compound voor gemengde teams. Zij versloegen India in een spannende finale (157-155) in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Schloesser en De Laat pakten vorig jaar de Europese titel en wonnen twee maanden geleden ook een wereldbeker in Parijs. Gemengde teams op het onderdeel compound mogen in 2028 voor het eerst aan de Olympische Spelen deelnemen.

'Mike stond echt te knallen'

“Het duurde even om de tien te vinden voor mij maar ik sloot af met de mooiste X van mijn ronde. Mike stond ze echt te knallen, dus ik ben kei tevreden", zei De Laat na het behalen van hun titel. "Mooi samengewerkt met Sanne en heel veel vertrouwen tussen ons twee en uiteindelijk was het goed genoeg om weg te lopen met goud. Wat een supervet resultaat is dit", was ook Schloesser enthousiast.

Individueel WK

Schloesser voert al jaren de wereldranglijst aan. 'Mister Perfect', zoals zijn bijnaam luidt, plaatste zich voor de achtste finales van de individuele wedstrijd op het onderdeel compound. Hij versloeg Chen Chieh-Lun met 150-148. Voor Stef Willems en Jay Tjin-A-Djie viel echter het doek in hun openingsronde. Stef trof in de 1/48e finale de Zuid-Afrikaan Hendre Verhoef. Hoewel de Nederlander solide begon, liep hij in de loop van de match achterstand op en moest hij met 139-148 zijn meerdere erkennen. Ook Jay kende een spannende strijd, maar kwam met 142-143 nét tekort tegen Tim Jevsnik uit Slovenië. Daarmee eindigt voor beide Nederlanders het individuele toernooi voortijdig.

Recurve

Schloesser en De Laat komen individueel maandag weer in actie tijdens de individueel eliminaties, diezelfde dag voegen ook de recurve sporters zich bij TeamNL voor de eerste training in Gwangju