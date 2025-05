Veelbesproken sportlegende blundert er tijdens wereldkampioenschap op los

Het loopt niet lekker bij Ronnie O'Sullivan. De zevenvoudig wereldkampioen snooker heeft flink wat privéproblemen en ook op sportief vlak gaat het niet zoals vanouds. Zo maakte hij op donderdag een gigantische blunder tijdens de halve finale het WK snooker

Op donderdag is de eerste halve finale van het WK snooker begonnen in Sheffield. O'Sullivan nam het hier op tegen de Chinees Zhao Xintong. De Brit begon zijn partij echter allesbehalve ideaal: hij stuurde de witte bal in een recordtempo in de groene pocket bij zijn openingsstoot.

Deze opmerkelijke fout gaf Zhao meteen de kans om een voorsprong op te bouwen en vervolgens met 2-0 de leiding te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen wist zich terug te vechten door de volgende drie frames te winnen, maar Zhao bracht de stand daarna weer op 3-3. Uiteindelijk is de eerste sessie in 4-4 geëindigd.

Frustratie

Recentelijk ging O'Sullivan ook al gruwelijk de mist in. Tijdens de Championship League in Leicester liet O'Sullivan zijn frustratie blijken. The Rocket speelde een slechte wedstrijd. Nadat hij een simpele bal miste sloeg hij woest zijn keu tegen de tafel. Uiteindelijk verloor hij de wedstrijd. Een dag eerder was het ook al raak. Toen schopte The Rocket na een mislukte beurt boos tegen de tafel. Na het 'keu-incident' bood O'Sullivan zijn excuses aan en besloot hij zich terug te trekken.

BETVICTOR CHAMPIONSHIP LEAGUE INVITATIONAL 2025



Today Ronnie O'Sullivan is mad at himself again ! 😠😡

And the snooker table finally got hit by him ! The cue didn't break 🙂 pic.twitter.com/hHPdwIlk5a — Snooker (@SnookerSuper) January 9, 2025

Relatiebreuk

De afgelopen maanden verlopen moeizaam voor de snookerlegende. De 49-jarige O'Sullivan was jarenlang samen met Laila Rouass, maar in het najaar van 2024 kwam er een einde aan hun relatie van meer dan twaalf jaar. Al enige tijd gingen er geruchten over een mogelijke breuk, vooral omdat Rouass meermaals zonder haar verlovingsring werd gezien.

Het feit dat O'Sullivan maandenlang aan de andere kant van de wereld is om snookertoernooien te spelen, is volgens The Sun een van de redenen voor hun breuk. "Ze hebben het zo hard geprobeerd, maar het lukt ze gewoon niet."

Het koppel deelde meer dan twaalf jaar van hun leven samen. Ook tijdens zijn relatie met Rouass behaalde O'Sullivan indrukwekkende successen in de snookerwereld. Zo kroonde hij zich maar liefst zeven keer tot wereldkampioen, met zijn laatste titel in 2022, en wordt hij algemeen beschouwd als een van de grootste spelers in de geschiedenis van de sport.