Renze Klamer, de presentator van talkshow RTL Tonight, bevindt zich in de 'Champions League' van de tv-wereld. Dat vertelt hij in Sportnieuws.nl Padelpraat. Tegenover Fatima Moreira de Melo en John van Lottum deelt hij zijn spannende en geheimzinnige debuut.

De eerste aflevering was meteen een 'hele indrukwekkende', zo vindt het drietal. Dat had vooral te maken met een speciale gast: Astrid Holleeder. Zij trad voor het eerst uit de anonimiteit en deed haar verhaal in het praatprogramma aan Klamer.

Geheime voorbereiding

"Ik voelde me ontzettend vereerd natuurlijk", vertelt de presentator. Hij mocht Holleeder, die jarenlang ondergedoken zat vanwege haar getuigenis tegen haar broer Willem, interviewen. "Iedereen weet wie zij is. Het was natuurlijk heel geheim, in verband met haar beveiliging."

Er ging dus een hoop voorbereiding aan vooraf. "En het was natuurlijk ook iemand die nog nooit televisie had gemaakt, of op televisie was geweest. Dus ik heb twee maanden geleden een test met haar opgenomen."

Oud-toptennisser Van Lottum zag de uitzending ook en werd geraakt door het verhaal van Holleeder. "Heel indrukwekkend", zegt hij. "Dat je zo wordt meegenomen in dat verhaal en die emotie."

Champions League-niveau

Voormalig Oranje-hockeyster Moreira de Melo vraagt zich af of zo'n unieke prestatie vergelijkbaar is met topsport. "Voelde dit als Champions League?", vraagt ze. "Ja het was wel spannend omdat het gelijk de aftrap was van een nieuw format", antwoordt Klamer. "Dan is er veel poeha en dan komt de directie erbij… Gelukkig ben ik niet snel zenuwachtig of gestrest, maar je voelt wel dat er veel om te doen is. Dat heel veel mensen er wat van vinden en dat er veel druk op ligt."

Concurrentie

RTL Tonight krijgt bijvoorbeeld concurrentie van andere talkshows als Vandaag Inside en Pauw en De Wit. In Padelpraat wordt Klamer een dilemma voorgelegd: in welke van die programma's zou hij het liefst een keer invallen als presentator?

"Allebei heeft het zijn charme", zegt Klamer. Hij heeft wel een lichte voorkeur. "Pauw en De Wit ligt iets meer in mijn straatje. Dus dat maak ik zelf het liefst. Dus dan kies ik daarvoor." Het concept van dat programma past beter bij hem. "Het is voor mij een bekende setting."

'VI is een bijzonder clubhuis'

Aan de talkshowtafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen heerst een andere sfeer. "Vandaag Inside is een bijzonder clubhuis met eigen cultuur en regels. Ik kijk er graag naar, maar ik weet niet of ik er graag zou zitten", legt Klamer uit.

De sportliefhebber zou ook niet zo snel kiezen voor een programma dat volledig over sport gaat. "Ik zou best graag een podcast of radio daarover willen maken. Ik vind dat wel heel leuk, maar beroepsmatig ben ik toch vooral een nieuwsdier."

"Ik ga heel lekker op actualiteiten. Een dagelijks sportprogramma is niets voor mij." Hij vindt voetbal vooral saai om te kijken. "Heel veel wedstrijden moet je kijken terwijl je denkt: ik had vanavond ook op een feestje kunnen zijn." Een tennisprogramma ziet hij wel zitten. "Maar daar is waarschijnlijk een te kleine markt voor. Dat zou ik wel willen doen, maakt me niet uit voor wie."