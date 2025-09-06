Padel neemt Nederland over en ook de bekende presentator Johnny de Mol is eraan verslaafd. Wel heeft hij een handicap, zo onthult hij. "Het kost me gewoon punten."

De Mol begon een jaar voor de coronacrisis al met padel en noemt zichzelf dan ook met recht een "early bird". In de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat vertelt hij dat hij zonder bril niet kan lezen en dat het hem ook parten speelt met padel.

'Dat kost punten'

Het komt aan het licht bij het oplezen van de dilemma’s, wat presentatrice Fatima Moreira de Melo voor hem moet doen. "Ik heb mijn bril niet op, die zit in mijn tas", zegt De Mol. "En hoe doe je dat met padellen dan?", wil oud-tennisser John van Lottum weten. "Ja, ik moet ze laten laseren. Want het kost me echt punten", verzekert De Mol.

Voor de presentator is het lastig om ballen in of uit te zien, ook met de glaswand heeft hij problemen. "Die harde ballen… ik moet echt mijn ogen laten doen", benadrukt hij. Volgens De Mol ziet hij van dichtbij niets. "Dus de bal op je lichaam spelen…", schetst Fatima. "Dat is de truc", verklapt De Mol over de manier hoe ze hem kunnen verslaan. "Gaan het onthouden", aldus Van Lottum.

De Oranjezomer

Ook bij De Oranjezomer, dat De Mol afgelopen zomer een tijd presenteerde, kwam het probleem aan het licht. "Ik deed een bril op, en daar kreeg ik commentaar op. 'Hij doet het om slimmer te lijken'. Nee, ik ben gewoon hartstikke blind", lacht De Mol. Eerder verhielp het programma de kwestie door de letters heel groot te maken op zijn papier. "Alleen toen kon het publiek mee lezen, dan begon iedereen al te lachen."

Nieuwe aflevering Padelpraat

In de nieuwe aflevering van Padelpraat op Sportnieuws.nl is presentator Johnny de Mol te gast. Hij duikt met vaste gezichten John van Lottum (ex-toptennisser) en Fatima Moreira de Melo (olympisch hoxckeykampioene) in de wereld van padel. Check de nieuwe aflevering hieronder.