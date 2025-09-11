Oud-international Edgar Davids staat in de rechtbank lijnrecht tegenover een oude vriendin. De inmiddels 52-jarige Nederlander liet haar op zijn villa in Londen passen, waarna zij hem van een enorme kunstcollectie beroofde. Dat had een waarde van liefst 188.000 pond (omgerekend meer dan 215.000 euro).

Davids werd opgelicht door Nabila Habiby (38), schrijft Evening Standard. De Nederlander vertrouwde erop dat zij voor zijn bezittingen zou zorgen toen hij in december 2014 naar het centrum van Londen besloot te verhuizen. Davids dacht dat zijn kunstcollectie veilig in een kluis lag, maar niets bleek minder waar. Habiby had de 37 kunstwerken naar pandjeshuizen gebracht om leningen te verstrekken.

Berichtje via Instagram

Drie jaar later ontdekte Davids dat veel van zijn werken op een veiling waren verkocht en over de hele wereld waren verspreid. Een groot deel van Davids' collectie was gepersonaliseerd. Toen een man uit Hongkong de Nederlander via Instagram een bericht stuurde, merkte hij dat er iets niet klopte. Davids kreeg de vraag wat het verhaal achter het kunstwerk was, waardoor hij ontdekte dat zijn bezittingen achter zijn rug om waren verkocht.

Davids wist elf van zijn kunstwerken terug te krijgen. Daarnaast verdacht hij Habiby ervan om een peperduur horloge en geld te hebben gestolen toen ze bij hem woonde. De Engelse was een tijdje werkneemster van Davids en had een set sleutels. Van die vertrouwenspositie maakte ze dus uiteindelijk misbruik.

Rechtszaak

Davids meldde het bij de Britse politie en al snel kwam een onderzoek. Nadat ze op borgtocht vrijkwam, vluchtte ze naar België maar werd ze daar alsnog opgepakt. In december 2022 kwam de opdracht tot uitlevering.

'Emotionele band'

"Hij vertrouwde haar en zij had van hem gestolen. Hij had een emotionele band met de schilderijen. De schilderijen van Ron English waren uniek", vertelde officier van justitie Mark Seymour aan de rechtbank. De zaak startte deze week en uitspraak wordt in november verwacht. Vermoedelijk krijgt Habiby een gevangenisstraf tot 34 maanden (3 jaar).