Dit is Noémie Romée: Nederlandse vriendin van Chelsea-keeper Filip Jörgensen heeft beauty en de brains

Filip Jörgensen heeft zijn eerste prijs met Chelsea te pakken. Hij won de Conference League-finale van Real Betis, met een Nederlandse op de voorste rij. Zijn vriendin Noémie Romée was namelijk van de partij. Dit is wat we weten over het koppel.

De Deense doelman kwam afgelopen zomer voor bijna 25 miljoen euro over van Villarreal. Hij was met zijn vriendin net gewend aan hun eerste huis samen in Valencia, maar al snel moesten ze vertrokken naar Engeland. Noémie is een knappe en slimme verschijning. Hier lees je alles wat je over haar moet weten.

'Liefde op het eerste gezicht'

De 26-jarige Nederlandse ontmoette haar drie jaar jongere vriend in 2023. Het was 'liefde op het eerste gezicht', aldus Noémie. Haar Instagramaccount is privé, maar op TikTok deelt ze af en toe beelden van haar liefdesleven met de wereld.

Bij die ontmoeting speelde Jörgensen al bij Villarreal. Noémie woonde en werkte in Nederland. Ze is nu nog steeds werkzaam bij de Nederlandse belastingdienst. Daarvoor werkte ze bij een Nederlands makelaarskantoor. Er was in de beginfase dus sprake van een langeafstandsrelatie.

Dat veranderde na een aantal maanden. Het stel ging in september 2023 voor het eerst samenwonen, in Valencia. Daar bloeide de liefde verder op. "Hij is het beste wat me ooit is overkomen", schrijft Noémie over haar vriend op TikTok. Inmiddels hebben de twee ook samen een hondje: een Pomeriaan met de naam Vito.

FHM

Romée prijkte in het verleden ook in de toplijsten van de FHM500, van mooiste vrouw van Nederland. In 2023 stond ze op plek 441 en een jaar later was ze de nummer 46. Ze omschrijven haar als: 'Ondanks haar drukke modellenleven in Engeland vliegt ze met plezier op en neer. Als ze in Nederland is spendeert haar vrije tijd graag met haar familie en vrienden.'

Winst in Conference League

De Spaanse zon hebben Romée en Jörgensen dus ingeruild voor het bruisende stadsleven van Londen. Haar vriend kwam vanwege de moordende concurrentie vooral in actie in de Conference League. Met succes, zo bleek. Want Chelsea won met Jörgensen in het doel de finale van Real Betis (4-1). Na de wedstrijd vierde Romée dat met een innige zoen op het veld.