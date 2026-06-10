Het WK voetbal gaat donderdag van start en dus zal FIFA-baas Gianni Infantino de komende tijd veelvuldig in beeld komen. Het is de vraag of hij daarbij vergezeld zal worden door zijn vrouw, want zij vermijdt al jarenlang vakkundig de spotlights. Dit is wat we weten over de geliefde van de omstreden FIFA-voorzitter.

Infantino is inmiddels tien jaar voorzitter van de FIFA en waar hij bij zijn herverkiezing nog overkwam als een frisse wind na flink wat corruptieschandalen, is zijn imago in de meeste landen tegenwoordig een stuk slechter. De FIFA-baas krijgt regelmatig kritiek door zijn nauwe banden met autoritaire leiders van landen en ook vallen plannen waar de wereldvoetbalbond geld aan kan verdienen vaak totaal verkeerd.

Zijn privéleven is echter een stuk minder spraakmakend. Zelden komt er informatie naar buiten over het leven van de Zwitserse FIFA-baas en misschien komt dat wel doordat het thuis allemaal heel stabiel is. Infantino is tenslotte al jarenlang getrouwd met Leena Al Ashqar.

Infantino leerde de Libanese naar verluidt aan het begin van deze eeuw kennen toen zij werkzaam was voor de voetbalbond van haar land. Op dat moment was Infantino werkzaam bij de Europese voetbalbond UEFA. De Zwitser was toen nog een onbekende naam in de voetbalwereld, maar dat veranderde snel. Zeker nadat hij in 2016 verkozen werd tot baas van de FIFA.

Vrouw Infantino vermijdt de spotlights

Zijn vrouw is daardoor plotseling de partner van een beroemdheid, maar desondanks heeft ze de spotlights grotendeels weten te vermijden. Af en toe duikt ze wel op aan de zijde van haar man. Zo liep ze met hem over de rode loper bij de loting voor het WK en ook was ze aanwezig bij de finale van het WK voor clubs van 2025. Daar zat ze samen met Infantino naast de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania op de tribune.

Infantino en Al Ashqar hebben samen vier dochters, maar ook over hen is heel erg weinig bekend. Alleen tijdens het WK van 2018 in Rusland kwam één van hen in het nieuws. Russische media meldden toen tijdens het toernooi dat jongste dochter Dhalia vanwege een blindedarmontsteking een spoedoperatie moest ondergaan.

Uitzondering in thuisland van Al Ashqar

Infantino werd in 1970 geboren in Zwitserland als zoon van Italiaanse ouders en daardoor heeft hij een paspoort van beide landen. Sinds kort heeft hij echter een derde paspoort en dat is volledig aan zijn vrouw te danken. Daarbij bleek opnieuw dat de standaardregels niet meer voor Infantino gelden.

Het is volgens de Libanese wet voor vrouwen onmogelijk om het staatsburgerschap door te geven aan echtgenoten uit het buitenland, maar toch heeft Infantino sinds februari een Libanees paspoort. President Joseph Aoun maakte voor de FIFA-baas een uitzondering. Dat besluit kwam enige tijd nadat Infantino had laten weten dat de FIFA mogelijk een modern stadion in het land wil laten bouwen.

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