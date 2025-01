René van der Gijp is een naam die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Is het niet als oud-voetballer, dan is het wel van zijn boek 'Gijp' of zijn aanstekelijke lach als vast gezicht bij Vandaag Inside - en eerder Voetbal Inside. Dit is René van der Gijp, die niet wegloopt van een ruzie met Johan Derksen en niks geeft om wat anderen van hem vinden.