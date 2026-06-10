Het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is meer dan alleen een voetbalfeest. Voor president Donald Trump komt het toernooi in zijn land als geroepen, want de veelbesproken leider van Amerika wordt al jaren omgeven door schandalen en kan dus wel wat afleiding gebruiken. Dit is alles wat je als sportliefhebber moet weten van Trump, die tijdens het WK voetbal wil stralen en positief in de aandacht wil staan.

Kijk niet gek op als Trump tijdens zijn bezoeken aan diverse voetbalwedstrijden op het WK volop in beeld wordt gebracht. Al kan het ook zomaar zijn dat het beeld weer snel bij hem wegdraait, want als zijn stadionbezoeken zo gaan als afgelopen week bij de NBA, dan wil hij zo min mogelijk in beeld komen. Tijdens de NBA-finales werd hij keihard uitgefloten, al deed hij alsof hij het niet hoorde. Of kwam het omdat hij sliep?

Trump pakt maar wat graag de aandacht, al is het wel alleen positieve aandacht waar hij deel van wil zijn. Stel hem als journalist kritische vragen en je wordt uitgemaakt voor 'varken', zoals een vrouwelijke verslaggever vorig jaar naar haar hoofd geslingerd kreeg van de president. Recentelijker liep hij nog weg bij een interview toen het hem te heet onder de voeten werd.

Epstein-files

Sowieso is de relatie tussen Trump en vrouwen flink verstoord. Zo spande pornoactrice Stormy Daniels een rechtszaak aan tegen de president omdat hij haar zwijggeld betaald zou hebben om hun seksuele relatie geheim te houden. Nog groter werd de zaak rond Jeffrey Epstein. De steenrijke Amerikaanse investeerder, die in 2019 dood werd gevonden in zijn cel, leek de afgelopen maanden de ondergang van Trump te worden.

Epstein stond bekend om zijn extravagante feestjes op zijn privé-eiland, waar honderden bekende namen uit Amerika op afkwamen. Daar zou veelvuldig seks met (minderjarige) meisjes hebben plaatsgevonden. De naam van Trump werd in de documenten van Epstein, ook wel bekend als de 'Epstein-files' ontelbaar keren genoemd. Trump ontkent vroeger strafbare feiten te hebben gepleegd op het inmiddels beruchte eiland, maar nog altijd zijn niet alle documenten vrijgegeven.

Goede vriend met FIFA-baas Infantino

Daarom komt het WK voetbal ook zo gelegen. Het voetbalfestijn moet de aandacht van de negativiteit rondom zijn naam weghalen. Hij is goed bevriend met FIFA-baas Gianni Infantino en samen zullen ze er op het WK alles aan doen om Trump en de Verenigde Staten in een positief daglicht te zetten. Het gaat namelijk al tijden niet meer top met het land, dat zichzelf 'the greatest country on earth' noemt.

Prijzen van levensmiddelen en olie knallen door het dak sinds Trump oorlog begon te voeren met Iran een paar maanden geleden. Zijn achterban had bij de vorige presidentsverkiezingen juist op hem gestemd omdat hij beweerde dat hij geen buitenlandse oorlogen meer wilde starten. De kritiek vanuit zijn eigen partij zwelt daardoor ook steeds verder aan.

Make America Great Again

Trump kan dus wel een succesje gebruiken, zeker op persoonlijke titel. Het vertrouwen in de Amerikaanse president brokkelt af en de waardering van Trump was zelden lager. Wat zal hij terug verlangen naar de tijd dat een groot deel van het land met hem wegliep, zeker in zijn eerste termijn als president in 2017-2021. Hij won de verkiezingen met zijn zelfbedachte slogan 'Make America Great Again' en kreeg veel vertrouwen van de Republikeinse kant van het land.

Al snel moest Trump vechten tegen allerlei tegengeluiden. Zo werd hij beschuldigd van jarenlange belastingontduiking, fraude en vrouwonvriendelijkheid. Tijdens de coronapandemie moest hij door artsen regelmatig gecorrigeerd worden toen hij niet-bewezen behandelingen en medicatie aanprees. Zijn relatie met de media werd slechter en slechter. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen sociale media (Truth Social) waarop hij naar buiten brengt waar hij zelf zin in heeft, ongeacht de politieke gevoeligheid van zaken of de consequenties ervan.

In 2020 verloor Trump de nieuwe presidentsverkiezingen van rivaal Joe Biden, maar trok hij de uitslag openlijk in twijfel. Hij riep begin 2021 zijn volgers op om massaal bij het Capitool te protesteren om zo proberen te voorkomen dat de Democraten er met de volgens hem frauduleuze winst vandoor zouden gaan. Het protest mondde uit in een bestorming en rellen waarbij meerdere doden vielen.

Twee keer verkozen

Het werd even 'rustig' rond Trump na zijn nederlaag, maar voor de verkiezingen van 2024 kwam hij weer terug. Dit keer versloeg hij Democraten-kandidaat Kamala Harris en werd hij voor de tweede keer president. In ruim een jaar in zijn tweede termijn raakt hij zijn populariteit kwijt. Ondertussen blijft hij stoïcijns zijn eigen agenda pushen en werkt hij vooral hard aan anti-immigratiebeleid en de oorlog met Israël tegen Iran.

Trumps grootouders waren Duitse immigranten en heetten eigenlijk Trumpf. In 1885 verengelste zijn opa die achternaam naar Trump. Donald groeide uit tot een steenrijke vastgoedmagnaat en zakenman. Ook was hij het gezicht van de televisieshow The Apprentice. Omdat een van zijn broers overleed door alcoholmisbruik, zegt hij zelf sinds diens dood geen druppel alcohol meer te drinken.

Drie keer getrouwd, vijf kinderen

De inmiddels 79-jarige Trump was in het verleden drie keer getrouwd. Met de Tsjechische Ivana Zelnickova kreeg hij drie kinderen: Donald Trump Jr., Ivanka en Eric. Met zijn tweede vrouw Marla Maples kreeg hij dochter Tiffany en met zijn huidige vrouw Melanie (Trump) Knauss uit Slovenië kreeg hij zoon Barron William.

Oranje

Op het WK voetbal hoopt hij dat het gaat over hoe dit volgens hem het mooiste WK ooit wordt. Wie naar zijn gezicht kijkt, zou kunnen denken dat hij voor het Nederlands elftal is. Door zijn oranje gloed van de vele make-up die hij volgens geruchten draagt, wordt Trump vaak uitgelachen.

Sport

Toch is het niet allemaal een toneelspel wat Trump speelt. Hij heeft écht een hart voor sport. Zo krijgt het Witte Huis, de zetel van de president, een eigen UFC-avond en verschijnt hij regelmatig bij wedstrijden in het basketbal en american football. Als president presenteerde hij een wet die trans vrouwen verbood om mee te doen in de vrouwencategorie. De komende weken ziet de wereld hem voor het eerst in het voetbal, of 'soccer' in het Amerikaans. Al ontving hij afgelopen jaar de twee allergrootsten in de sport: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

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