In het voetbal krijgen scheidsrechters de ergste dingen naar hun hoofd. Toch zal tegen pakweg Bas Nijhuis nog nooit zijn gezegd, wat een fluiter in de Engelse rugbycompetitie moest aanhoren. Hij stuurde de speelster meteen weg.

Tijdens de wedstrijd tussen St Helens en York Valkyrie in het Totally Wicked Stadium was speelster Sinead Peach van de gasten het niet eens met een beslissing van de referee. Uit een video op social media blijkt wat ze zei tegen de ref.

Hij reageerde namelijk zo: "Ik sta het niet toe dat je aan mij vraagt: "Met welke speelster heb jij seks?" Ik stuur je van het veld."

Kindje is present

Kennelijk was Peach van mening dat de scheidsrechter niet neutraal en evenwichtig naar de wedstrijd keek. En dat hij een voorkeur had voor de tegenstander, omdat hij wellicht een relatie heeft met een van hun speelsters. Uit een story van Peach op Instagram blijkt dat haar kleine kindje aanwezig was bij de wedstrijd..

Absolute classic from the women’s super league #rugbyleague #only inRL

Sound on….. pic.twitter.com/bacahCQUtQ — Only In Rugby League Podcast (@onlyinRL) August 30, 2025

Wie is Sinead Peach?

Sinead Peach (geboren op 4 juni 1998) is een professionele rugby league-speelster die internationaal uitkomt voor Engeland en op nationaal niveau voor York Valkyrie. In 2024 nam ze zwangerschapsverlof terwijl ze zwanger was van haar eerste kind. Peach werd geboren in Leeds, West Yorkshire, en speelde voor het eerst rugby league op juniorniveau bij Hunslet RLFC.

In oktober 2023 werd York Valkyrie de eerste Engelse club die spelers professionele contracten aanbood (de club had eerder alleen reiskosten en onkosten vergoed), en Peach was een van de eerste drie spelers die een contract tekenden.

🟥RED CARD FOR PEACH



Valkyrie skipper Sinead Peach is sent off for dissent. The penalty is taken by Gaskin and she puts it through the sticks for another two points. #BBCRL



ST HELENS 8-18 YORK VALKRIE



Listen➡️https://t.co/TuKpL09Ppe pic.twitter.com/bwuvmJNRtr — BBC Sport North Yorkshire (@BBCYorkSport) August 30, 2025

Relatie

Sinead Peach is in een relatie met Callum Curzon. Samen hebben ze hun zoon Carter verwelkomd, die eind oktober 2024 werd geboren. Ze wonen samen in Leeds, waar Callum werkt als office manager bij een autodealer. Hij ondersteunt haar actief in haar rugbycarrière, onder andere door haar maaltijden voor te bereiden en haar te helpen met haar trainingsschema

Instagram @SineadPeach