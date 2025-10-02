Een heftige gebeurtenis in Australië, waarbij een politieagent knock-out is gegaan door een klap van een rugbyspeler. De politieagent hield er een gebroken oogkas en een hersenbloeding aan over.

Voormalig rugbyster Penikolo Latu sloeg politieagent Aaron Barnett, die op dat moment niet aan het werk was, tegen de vlakte in een discotheek in Australië. De 32-jarige oud-international van Tonga (klein eiland in Oceanië) zegt te hebben gehandeld uit zelfbescherming. Hij wordt in november veroordeeld, maar is van plan om in hoger beroep te gaan.

Latu was in een verhitte discussie met een vriend van de agent, toen Barnett zich ermee besloot te bemoeien. Hij wilde de boel eerst sussen, maar zou daarna een duw hebben gegeven aan Latu. De voormalig rugbyer gooide vervolgens een drankje naar de agent en deelde daarna een klap uit.

Oordeel van de rechtbank

Barnett ging niet alleen knock-out, maar hield er ook meerdere verwondingen aan over. Naast de gebroken oogkas en bloeding in de hersenen, had hij ook geen afgebroken tand en meerdere beurse plekken. Waar de rechtbank Latu gelooft dat hij zich in gevaar voelde, is het oordeel dat het gebruikte geweld buiten proportie was.

Latu is dan ook al schuldig bevonden en krijgt in november zijn straf te horen. Daar gaat hij tegen in beroep. Latu speelde vijf jaar voor Tonga, een klein eiland rechts van Australië en boven Nieuw-Zeeland. Het meest recentelijk speelde hij voor de club Southland Stags in Nieuw-Zeeland, als right wing.

Speelster beschuldigd van bijten

Vorige maand kende de rugbywereld een ander opvallend moment. Bij het WK voor vrouwen zou een Franse speelster haar tegenstander hebben gebeten. Op beelden is te zien dat de Franse verdediger Axelle Berthoumieu in de arm van Aoife Wafer aan het bijten is. Na het incident keek de Ierse verbaasd naar haar arm en maakte meteen een melding bij de scheidsrechter. Deze deed echter niets met de situatie, wat voor veel commotie zorgde achteraf.