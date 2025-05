Vreselijk ongeluk kost zilveren olympiër (30) het leven: 'Diep geraakt door dit nieuws'

Een verschrikkelijk ongeval heeft een rugbyspeler het leven gekost. Josaia Raisuqe uit Fiji overleed op 30-jarige leeftijd na een treinongeluk in Frankrijk. Dat nieuws maakte zijn team Castres bekend.

Volgens buitenlandse media wilde Raisuge een spoorwegovergang oversteken toen hij werd geraakt door een trein. Het ongeluk gebeurde toen de speler uit Fiji op weg was naar een training van Castres. Door het verschrikkelijke nieuws keerden de spelers van die club huiswaarts, ook het duel met Clermont Auvergne van aankomend weekeinde gaat niet door.

'Met pijn in het hart hebben we vernomen dat onze speler Josaia Raisuqe vanochtend bij een verkeersongeval is overleden', schreef Castres in een verklaring. 'De hele familie is diep geraakt door dit vreselijke nieuws. Josh was sinds 2021 lid van de club. Hij was een geweldige teamgenoot, zeer geliefd door iedereen. We betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie en dierbaren.'

Olympisch zilver in Parijs

Raisuqe maakte deel uit van de nationale ploeg van Fiji die afgelopen zomer olympisch zilver won in rugby tijdens de Olympische Spelen in Parijs. In de finale werd met 28-7 verloren van gastland Frankrijk.

Le Castres Olympique est en deuil.

C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès ce matin dans un accident de la route de notre joueur Josaia Raisuqe.

Nous adressons nos sincères condoléances et pensées à sa famille ainsi qu’à ses proches. — Castres Olympique (@CastresRugby) May 8, 2025

"Het is ongelooflijk wreed. Josaia was een ontzettend lieve jongen. Hij was altijd als eerste op de training, of het nu regende, waaide of sneeuwde", sprak zijn oud-coach Xavier Péméj bij Planet Rugby. "Op het veld was hij in staat tot ongelooflijke momenten van genialiteit. Hij heeft ons enorm geholpen toen hij bij de club kwam. Al zijn tegenstanders waren bang voor hem; hij was een machine die veel try's scoorde."

Controversie

In het begin van zijn carrière raakte Raisuqe in opspraak door een gebeurtenis buiten het veld. Na zijn verjaardag te hebben gevierd met een ploeggenoot betastte hij een vrouw die ze onderweg naar huis tegen kwamen. Toen vriendinnen de vrouw wilden helpen, sloegen Raisuge en zijn teamgenoot ze. De politie pakte ze op en de teamgenoten zaten de hele nacht in de cel. Raisuque werd destijds door zijn ploeg Stade Francais ontslagen vanwege 'grof wangedrag'.