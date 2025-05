Aartsrivaal Jutta Leerdam geeft kijkje achter de schermen: 'Dan verandert mijn glimlach in een frons'

Japanse schaatsster Miho Takagi werd met haar Nederlandse coach Johan de Wit opgewacht door tientallen camera's. Ze gaf een inkijke achter de schermen en daaruit blijkt een groot verschil met haar concurrente Jutta Leerdam. "Niet omdat ik boos ben..."

Er was enorm veel belangstelling voor de mediadag van de internationale schaatsploeg van De Wit. Team Gold traint in de Japanse stad Miyazaki. Met name topschaatsster Miho Takagi trok veel aandacht en wist niet goed hoe ze daarop moest reageren.

Achter de schermen

Dat schrijft ze in een bericht op Instagram. "Achter de schermen op onze mediadag. Heel veel journalisten kwamen naar me toen, dank je wel daarvoor." Ze wil haar volgers meenemen in haar gedrag voor de camera.

"Ik laat niet zo veel van mezelf zien, dus hierbij een kijkje achter de schermen. Op dit soort moment werken mijn hersenen niet, omdat ik volledig in mijn voorbereiding zit. Daar wil ik iets aan doen, maar zodra de camera op me gericht is verandert mijn glimlach in een frons", aldus Takagi. "Niet omdat ik boos ben, maar mijn rimpels en wenkbrauwen zijn gewoon uitdrukkingsloos", grapt de 30-jarige Japanse.

Jutta Leerdam

Dat is een groot verschil met haar grote rivale Jutta Leerdam. Die weet de camera's wel in te pakken. Niet alleen tijdens interviews over haar schaatscarrière, ook daarbuiten werd ze het afgelopen jaar continu gevolgd door een cameraploeg voor de realityserie van haar vriend Jake Paul en zijn broer Logan: Paul American. Bovendien maakt ze regelmatig filmpjes en foto's van zichzelf voor Instagram en TikTok, wat haar miljoenen volgers oplevert.

Leerdam en Takagi zullen hoogstwaarschijnlijk op de Olympische Winterspelen in Milaan de ultieme strijd met elkaar aangaan op de 1000 meter. Vier jaar geleden werd de Japanse olympisch kampioen en moest de Nederlandse genoegen nemen met het zilver. Dit jaar wil de 26-jarige Leerdam alles op alles zetten om het goud te bemachtigen. Het zullen dan ook haar laatste Spelen zijn, zo liet ze eerder doorschemeren.

Beide topschaatssters hebben dus een goede voorbereiding nodig. Leerdam doet dat individueel en Takagi dus met Team Gold. De ploeg van De Wit zal over twee weken ook naar Nederland komen om te trainen, zo kondigde de coach aan.