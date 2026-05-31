De start van het schaatsseizoen mag dan nog lang niet in zicht zijn, Joy Beune zit bepaald niet stil. De zesvoudig wereldkampioene leeft zich deze lente uit in de sportschool, op de fiets én te voet. Zondag staat er weer een grote uitdaging op de planning.

Beune maakt onlangs al indruk als hardloopster tijdens de Wings for Life Run. Daarbij beginnen de deelnemers te rennen en als ze een half uur onderweg zijn, start er een auto die achter hen aankomt. Zodra je wordt ingehaald, dien je te stoppen met lopen.

Beune en haar schaatsende vriend Kjeld Nuis waren allebei van de partij en maakten een uitstekende indruk. “Joy en Kjeld hebben ruim 25 kilometer gerend”, vertelde voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast. Voormalig ploeggenote Naomi van As reageerde vol bewondering: “Nou, vind ik echt knap.”

Groningen

Zondagmorgen staat Beune aan de start in Groningen voor de halve marathon, zo laat ze via haar socials weten. Een dag eerder nam ze nog een ijsbad in haar tuin en liet ze weten dat haar shake-out run erop zat. Op de dag van de wedstrijd laat ze zien hoe ze door vriendin Femke Beuling achterop de fiets naar de start wordt vervoerd. "Een prinsessenbehandeling", zo noemt de schaatsster het zelf.

De start van de halve marathon van Groningen stond gepland voor 09.15 uur. De temperatuur lag op dat moment al rond de achttien graden, maar dat is voor de hardlopers alsnog een stuk comfortabeler dan de tropische temperaturen van eerder deze week. Daarbij zijn er de nodige wolken die voor bescherming tegen de zon zorgen.

Sportieve zus Joy Beune

Beune zit zoals gezegd bepaald niet stil richting het nieuwe schaatsseizoen. Twee weken geleden leefde ze zich nog flink uit met haar zus. De twee deden in Thialf mee aan een Hyrox-evenement. En ook in die sport blijkt de winnares van olympisch zilver prima uit te voeten te kunnen.

