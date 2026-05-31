Angel Daleman heeft een succesvol uitstapje gemaakt naar een andere discipline. Het negentienjarige schaatstalent kreeg van trainer Jac Orie van Team Essent groen licht om aan een nationaal kampioenschap mee te doen. Daar verraste Daleman zichzelf met zilver en brons.

Daleman kende een lastig schaatsseizoen, dat ze afsloot zonder deelname aan de Olympische Winterspelen. De verwachtingen waren hooggespannen na haar debuutjaar, waarin ze zich verrassend plaatste voor de World Cups en goud won op de teamsprint bij de WK in Hamar. Zo goed als het eerste seizoen ging het tweede niet, maar het contract van Daleman werd verlengd en komend jaar wil ze de langebaan gaan combineren met de shorttrack.

Inmiddels is de voorbereiding op het nieuwe seizoen zachtjesaan begonnen voor Team Essent. Dat gebeurt vooral op de fiets en skeelers. Daleman vroeg haar coach Orie om mee te mogen doen aan het NK Baan Inlineskaten in Heerde. Daar snelde ze vrijdag naar zilver op de 500 meter, achter meervoudig Nederlands kampioene Lianne van Loon. Een dag later kwam er brons op de 1000 meter bij.

Angel Daleman wint zilver op NK

Op de 500 meter legde Daleman met enkele mooie inhaalacties beslag op de tweede plek. "Ik ben hier superblij mee", zei ze in een reactie. "Om eerlijk te zijn, had ik niet eens gedacht dat ik in de finale zou komen", gaf ze toe. Het was namelijk even geleden dat Daleman op skeelers in wedstrijdverband reed. "Ik was van tevoren behoorlijk zenuwachtig, maar eenmaal aan de start was ik best relaxed. Ik had zoiets van: ik zie wel hoever ik kom."

Met enkele mooie inhaalacties legde Daleman tweede. "Ik ben hier superblij mee", zei ze in een reactie tegen haar eigen team. "Om eerlijk te zijn, had ik niet eens gedacht dat ik in de finale zou komen", gaf ze toe. Het was namelijk even geleden dat Daleman op skeelers in wedstrijdverband reed. "Ik was van tevoren behoorlijk zenuwachtig, maar eenmaal aan de start was ik best relaxed. Ik had zoiets van: ik zie wel hoever ik kom."

Het was wel degelijk wennen voor de rijdster van Team Essent. "Je moet eigenlijk een beetje dansen over de baan, terwijl ik nog iets meer in de schaatsstijl reed. Gelukkig ging het per ronde die ik doorkwam, steeds beter", blikte ze terug. Zaterdag krijgt Daleman nog een kans op eremetaal, als ze de 1000 meter rijdt.

Dankwoord aan Jac Orie

Daleman is vooral blij dat Orie haar de kans gaf om een andere discipline te doen. "Jac vond het prima dat ik hier zou gaan rijden, mits ik geen gekke dingen zou doen. Ik heb echt plezier gehad vandaag."

Bronzen plak

“Natuurlijk had ik het liefst gewonnen", zei Daleman na het brons op de 1000 meter. "Maar ik ben hartstikke blij mee met deze medaille. In de finale maakte ik hier en daar wat foutjes."

Twee medailles in twee dagen tijd, Daleman is tevreden: “Ik had niet verwacht dat ik met twee NK-medailles naar huis zou gaan. Ik had natuurlijk al een tijdje geen skeelerwedstrijden meer gereden, maar het ging eigenlijk hartstikke prima. Ik was super relaxed en heb heel erg genoten van deze twee dagen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover