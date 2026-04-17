Erben Wennemars heeft via Instagram nogmaals teruggeblikt op zijn 'zwaarste sportuitdaging ooit'. De oud-schaatser voltooide de Patrouille des Glaciers, een heftige tocht van zestig kilometer op de ski. Voor Wennemars is één ding wel duidelijk, de volgende editie staat hij niet weer aan de start.

Wennemars stond woensdagavond aan de start van de tocht in het Zwitserse Zermatt. De oud-schaatser deed de uitdaging samen met zijn voormalig collega Sven Kramer en met Rogier Wouters, hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De heren hadden het naar eigen zeggen 'heel zwaar', maar bereikten uiteindelijk donderdagmiddag de finish van de Patrouille des Glaciers in Verbier. Daar zat voor Wennemars, Kramer en Wouters de uitdaging er na vijftien uur skiën, zestig kilometer en 4500 hoogtemeters dan toch echt op.

Tegenover Sportnieuws.nl reageerde Wennemars kort na de uitdaging al moe maar voldaan. "Het was heel lang, ik heb nog nooit zo lang gesport." Wennemars probeerde de tocht al vaker te voltooien, maar tijdens zijn vierde poging lukte het dan toch eindelijk. "Twee keer is het afgelast en één keer heb ik het niet gehaald, dus ik wilde het graag halen. We hebben het volbracht en dat was echt een bucketlist-dingetje", vertelde de trotse oud-schaatser.

'Vandaag was het eindelijk zo ver'

Op zijn Instagram heeft Wennemars nu uitgebreider teruggeblikt op de helse tocht in de Zwitserse Alpen. "Vandaag was het dan eindelijk zo ver", begint hij zijn bericht na uitgelegd te hebben dat hij de tocht al drie keer geprobeerd had te voltooien. "15 uur lang tourskiën, 60km met 4500 hoogtemeters van Zermatt naar Verbier. De Elfstedentocht van de tourskisport. Meer dan 1000 militairen maakten het mogelijk. Een zegen van de pastoor bij de start, heldendom beloofd door de commandant van het Zwitserse leger bij de finish", schetst Wennemars de omstandigheden.

Wennemars zegt dat de Patrouille des Glaciers draait om 'doorgaan wanneer stoppen verleidelijk wordt'. Dat de tocht draait om 'blijven bewegen als alles pijn doet. En jaren ergens naartoe werken en het dan uiteindelijk afmaken'. Wennemars noemt de Patrouille des Glaciers dan ook 'zonder twijfel de zwaarste sportuitdaging die hij ooit heeft gedaan'.

'Eens... maar nooit weer'

Of Wennemars tijdens de volgende editie weer aan de start staat? Die kans lijkt erg klein. "Als je het me nu vraagt Dit was er één in de categorie: eens… maar nooit weer", is de oud-schaatser duidelijk.