Kjeld Nuis en Joy Beune staan natuurlijk bekend om hun razendsnelle rondes op de ijsbaan. Hoe sneller, hoe beter geldt dan ook voor de topschaatsers. Maar woensdag verruilden ze hun schaatsen voor een wel heel rap voertuig.

Op de schaatsbaan draait het voor Joy Beune en Kjeld Nuis natuurlijk om zo snel mogelijk rond te rijden. En daar blinkt het bekende schaatskoppel dan ook behoorlijk in uit. Zo heeft Nuis na zes jaar nog altijd het wereldrecord op de 1500 meter, terwijl ook zijn vriendin doorgaans hoge snelheden aantikt. Maar woensdag kozen de twee voor een voertuig dat nog stukken sneller is.

Snel voertuig

In een story op de persoonlijke Instagram-kanalen van zowel Nuis als Beune valt namelijk te zien dat zij hun schaatsen hebben ingeruild voor een motor. Daarmee scheurde het koppel even lekker hard over de Nederlandse wegen. En het was ook niet zomaar een motor.

Het lijkt immers te gaan om een gloednieuwe Ducati Monster. De snelle rode Italiaanse motor heeft een behoorlijk hoge topsnelheid, waardoor Nuis en Beune nog sneller weg zijn dan ze normaal gesproken altijd zijn. Bovendien ligt de prijs van de Ducati ruim boven de vijftien duizend euro. Het was dus wel even uitkijken geblazen tijdens hun testrondje.

'Samen cruisen'

Daarnaast delen de topschaatsers nog een lieve foto waarin ze allebei mét helm op hun eigen motor zitten. "Samen cruisen", luidt de tekst van Nuis bij de schattige foto. Allebei vinden ze het sowieso al erg leuk om motor te rijden. Vooral Nuis zagen we in het verleden al veel vaker 'cruisen' op een motor. Hij heeft dan ook een samenwerking met Ducati, en ook zijn eigen motor van het Italiaanse merk. Daar rijdt hij maar wat graag rondjes op, tussen alle hechtische schaatsweken in.

Snelste schaatser ooit

En bovendien staat de 36-jarige Leidenaar sowieso bekend als absolute snelheidsduivel. In 2022 vestigde Nuis zelfs een nieuw wereldrecord door een topsnelheid te vestigen van maar liefst 103 kilometer per uur op schaatsen. Daarmee is hij nog altijd de snelste mens op schaatsen ooit. Enorm snel natuurlijk, al zal hij woensdag samen met Beune ongetwijfeld nog wat harder zijn gegaan.