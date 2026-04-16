Erben Wennemars is al flink wat sportieve uitdagingen aangegaan, maar afgelopen nacht was het tijd voor misschien wel de zwaarste van allemaal. De voormalig topschaatser voltooide de Patrouille des Glaciers (PDG), een extreme tocht door de Zwitserse Alpen. Dat was voor Wennemars een 'bucketlist-dingetje', zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wennemars ging de uitdaging niet in zijn eentje aan, maar deed dat samen met mede-schaatsicoon Sven Kramer en Rogier Wouters, hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. Het drietal moest voor de iconische race in het ski mountaineering (SKIMO) op en af door de Zwitserse Alpen. De 50-jarige Wennemars en zijn kompanen begonnen woensdagavond laat in Zermatt aan hun avontuur en kwamen uiteindelijk donderdagmiddag over de finish in Verbier.

"Het was heel zwaar, maar we hebben het volbracht", vertelt een blije, maar ook uitgeputte Wennemars in gesprek met Sportnieuws.nl. Het drietal deed er in totaal vijftien uur over en zelfs voor een sportfanaat als Wennemars, die regelmatig meedoet aan marathons en Hyrox-wedstrijden, was dat even wennen: "Het was heel lang, ik heb nog nooit zo lang gesport."

De oud-topschaatser aasde er al een lange tijd op om de helse tocht eindelijk een keertje te kunnen voltooien en na een aantal mislukte pogingen is het er dus eindelijk van gekomen. "Het was mijn vierde poging. Twee keer is het afgelast en één keer heb ik het niet gehaald, dus ik wilde het graag halen. We hebben het volbracht en dat was echt een bucketlist-dingetje."

Veel militaire deelnemers

De PDG is een sportwedstrijd, maar wordt georganiseerd door het Zwitserse leger. Dat komt doordat de tocht in 1943 is ontstaan als militaire test. Ook tegenwoordig doen er nog altjid een heleboel militairen mee. In totaal deden meer dan 200 teams mee aan het evenement en 188 haalden de finish. Een team moet met z'n drieën de finish halen dus als er eentje afhaakt dan zijn ook de andere twee gezien.

Wennemars, Kramer en Wouters eindigden met hun tijd van 15 uur, 14 minuten en 16 seconden op de 132e plaats. De winnaars waren met een eindtijd van 6 uur, 47 minuten en 6 seconden veel sneller. Dat team bestond uit Oostenrijkse militairen.