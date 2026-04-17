Robin Groot voltooide vorig weekend de marathon van Parijs. Vooral het eind ging voor de 25-jarige oud-schaatsster niet van harte, maar ze is toch van één ding zeker: dit was niet haar laatste marathon.

Groot werd in februari door een bekend kledingmerk gevraagd om de uitdaging van de marathon in Parijs aan te gaan en die kans greep de ex-schaatsster met beide handen. De 25-jarige Alkmaarse beëindigde in 2025 haar schaatscarrière, maar besloot niet stil te zitten. Groot focuste zich vol op haar opleiding sportmarketing en deed mee aan meerdere edities van een Hyrox. De marathon past dan ook in dat plaatje en de ex-schaatsster ging vol in training om het uiterste uit zichzelf te halen.

'Opgeven was geen optie'

Op Instagram blikt Groot nu terug op haar raceweekend in Parijs. Ze vertelt allereerst dat ze werd gevraagd voor de marahton en reageerde met de bekende Pippi Langkous-quote: 'Ik heb het nog nooit gedaan… dus ik denk dat ik het wel kan.' Groot schetst daarna een 'korte, maar intensieve periode van trainen', voordat ze begin april aan de start stond in de Franse hoofdstad.

Vervolgens neemt Groot haar volgers mee in het verloop van de race. "De eerste kilometers voelden goed. Eigenlijk ging alles precies zoals ik had gehoopt. Tot 30 km heb ik intens genoten", vertelt de oud-schaatsster. "Daarna wilde mijn lichaam niet meer zoals mijn hoofd dat wilde. Het werd geen genieten meer, maar doorzetten en blijven gaan. Opgeven was natuurlijk geen optie." Groot kwam dus de bekende 'man met de hamer' tegen, maar liep de marathon toch uit.

Toch is voor Groot één ding duidelijk, ondanks dat ze het aan het eind van haar marathon lastig, gaat ze de afstand zeker nog een keer rennen. "Wat een ervaring", sluit de oud-schaatsster het bericht voor haar trouwe volgers af. Of Groot al een nieuwe loopwedstrijd gepland heeft staan, is nog niet bekend. Het is in ieder geval niet ondenkbaar dat ze in training blijft voor als een volgende kans zich voordoet.