Schaatser Hylke de Boer sloot zich vorig jaar aan bij Team Albert Heijn Zaanlander, maar hij heeft zijn laatste wedstrijd voor die ploeg inmiddels alweer gereden. De Fries maakt namelijk de overstap naar schaatsteam De Haan Westerhoff.

Dat nieuws heeft AH Zaanlander zondagmiddag wereldkundig gemaakt. Hylke de Boer, de jongere broer van marathon- en langebaanschaatser Tjerk de Boer, reed in Groningen zijn laatste koers voor het team. In zijn periode bij AH Zaanlander pakte hij meerdere podiumplaatsen, won hij goud op het NK Team Pursuit en won de Grand Prix Finale.

Kritiek

Toen De Boer zich in 2025 bij AH Zaanlander voegde, kreeg hij enige kritiek te verwerken van schaatscoach Jillert Anema. Destijds merkte hij dat er nog veel bij te schaven viel aan zijn techniek. "Zijn manier van schaatsen is voor verbetering vatbaar. Laten we het netjes houden", zo opperde Anema tegen Schaatsen.nl. "Maar daar kunnen we aan werken hoor."

Jordan Stolz

Dat Hylke de overstap maakt naar De Haan Westerhoff betekent ook dat hij geen teamgenoot meer zal zijn van zijn broer Tjerk en van de Amerikaan Jordan Stolz. Al zal dat waarschijnlijk niet veel afdoen aan de bijzondere band die de drie met elkaar hebben.

De Amerikaanse topschaatser traint sinds 2023 bij de Friese schaatsploeg. In de eerste zomer dat de Amerikaanse topschaatser langere tijd in Nederland verbleef, vond Anema het geen goed idee om hem wekenlang alleen in een hotel te laten zitten. Daarom werd Stolz ondergebracht bij de familie De Boer in Weidum, waar hij al snel een goede klik kreeg met broers Tjerk en Hylke, de zonen van oud-marathonschaatser Piet de Boer.

Die tijd leverde ook meteen mooie verhalen op. Zo leerden de broers hem autorijden in een schakelauto, iets wat Stolz vanuit Amerika helemaal niet gewend was. Dat avontuur liep alleen niet vlekkeloos af: net buiten Weidum ging het mis en raakte de versnellingsbak kapot. Stolz moest de auto vervolgens bijna anderhalve kilometer duwen naar een veilige plek. Volgens de Amerikaan was Tjerk eerst nog boos, maar sloeg dat al snel om in gelach toen hij zag hoe Stolz zich uit de naad werkte.