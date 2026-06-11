Schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars maakt niet alleen indruk op het ijs. De twee poseerden voor een bekend tijdschrift en delen donderdag de intieme beelden. De liefde spat er vanaf.

Schulting en Wennemars schaatsen beiden bij Team Essent van coach Jac Orie. Ze hebben sinds begin 2025 ook een relatie en zijn dolgelukkig samen. Dat blijkt ook uit de intieme beelden van een fotoshoot voor magazine LINDA.

Het koppel plaats een reeks foto's op Instagram en volgers zijn erg onder de indruk. Het account van TeamNL reageert met hartjesogen en ex-shorttrackster Rianne de Vries schrijft: 'Wauw'. Veel andere volgers kunnen hun ogen ook niet van het stel afhouden.

Bij de fotoshoot hoort ook een interview. Daarin vertellen de 28-jarige Schulting en 23-jarige Wennemars onder andere over hun toekomstplannen. Een bruiloft komt daar nog niet in voor. "Leuk, zo'n ring om mijn vinger, maar ik weet ook zonder een trouwerij dat het goed zit", licht Schulting daarover toe. Haar vriend heeft eerst andere prioriteiten. "Ik wil me liever eerst bezighouden met de vraag of wij kinderen gaan krijgen. Dat trouwen komt daarna wel."

Schaatsseizoen

De focus gaat eerst op het komende schaatsseizoen. Daarin wil Schulting de langebaan combineren met shorttrack. Ze was in februari ook op beide onderdelen actief op de Olympische Spelen in Milaan, maar keerde zonder medailles terug naar Nederland. Ze kwam ten val in de halve finale van de 1500 meter shorttrack.

Wennemars kwam op de Winterspelen in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Ook hij wist geen medaille te bemachtigen. Door een botsing bij de wissel op de 1000 meter viel zijn droom in duigen. Op de 1500 meter werd hij vierde.

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