De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz is zeer lange tijd van huis geweest. De olympisch kampioen op de 500 en 1000 meter is eindelijk weer terug in zijn thuisstaat Wisconsin. Daar kreeg hij niet het warme welkom waarop hij had gehoopt.

Het was een behoorlijk lang, slopend maar ook succesvol seizoen voor de Amerikaanse alleskunner. Hij was eind januari al in Europa om mee te doen aan de World Cup in het Duitse Inzell, reisde vervolgens af naar Milaan voor de Winterspelen en moest al snel daarna aan de bak bij de WK sprint en de WK allround in Thialf.

Hij deed aan beide toernooien mee en slaagde niet in zijn missie om in vier dagen tijd twee titels op te halen: op het sprinttoernooi werd hij achter Jenning de Boo tweede, bij het allroundtoernooi werd de afsluitende 10.000 meter een grote sof en tuimelde hij naar plek vier in het klassement.

Thuis

En daarmee was het seizoen nog steeds niet klaar voor de wereldkampioen allround van 2024. Hij bleef nog even hangen in Friesland en was present bij de schaatsshow De Zilveren Bal, een toernooi over 100 meter. Ook daar viel hij buiten de medailles. Bovendien was hij deze periode ruim beschikbaar voor de media; zo was hij bijvoorbeeld te gast in de talkshow van Eva Jinek.

Al met al is Stolz een maand of twee niet meer thuis geweest en dat hakt er wel in voor de 21-jarige Amerikaan. Op Instagam schrijft hij: "In de laatste weken ben ik op alle manieren uitgedaagd. Nu ben ik thuisgekomen. Ik ben weer herenigd met Mitzi en daardoor voelt het alsof het allemaal de moeite waard is geweest. Zelfs als ze meer interesse heeft in haar Nulo dan in mij!"

Voer

Zijn kat Mitzi duikt wel vaker op in de posts van Stolz. Hij heeft een sponsordeal gesloten met dierenvoederproducent Nulo.

Eerder meldde Stolz: "Als atleet weet ik hoe belangrijk voeding is voor mijn prestaties en gezondheid. Ik wil dat Mitzi exact hetzelfde heeft als ik: de beste voeding mogelijk. Daarom ga ik samenwerken met Nulo om kampioen te worden in het te eten geven van mijn huisdier. Dit geeft zowel kracht aan het huisdier als de eigenaar, waardoor beiden een gezond en actief leven kunnen leiden."