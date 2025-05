'Buitenbeentje' Angel Daleman (18) hoort eindelijk ergens bij: 'Er was toch veel gedoe'

Schaatssensatie Angel Daleman is blij dat er aan alle onrust een einde is gekomen. Jarenlang was ze een soort buitenbeentje, omdat ze bij geen enkel team hoorde. Daar is sinds haar definitieve overstap naar Team Essent een einde aan gekomen.

Daleman is deze week met de brigade van Jac Orie op trainingskamp in De Lutte, waar de voorbereiding op het olympische seizoen is begonnen. Daar nam ze plaats in een stoel om samen met Sportnieuws.nl vooruit te blikken op het belangrijke jaar dat eraan komt, maar ook terug te blikken op haar debuutseizoen. Toen was ze nog stagiair bij Team Essent, inmiddels is ze volwaardig lid.

Team Essent strikt 'een van de grootste talenten ter wereld' en is dolblij: 'Ze is haar tijd ver vooruit' Angel Daleman heeft na een opvallende schaatssoap een nieuwe ploeg. De nog altijd pas 18-jarige topschaatsster maakte zaterdagochtend bekend te tekenen bij Team Essent. De ploeg is uiteraard verguld met de keuze van Daleman en coach Jac Orie vertelt wat hij zo goed aan de tiener vindt.

'Er was altijd wel gedoe'

"Superfijn dat ik er nu ook bij mag horen", erkent Daleman. "Was hartstikke vet om in dat Red Bull-pak (zie foto boven, red.) te rijden, echt heel bijzonder. Alleen omdat je er toch niet helemaal bij zat, was er toch wel veel gedoe", herinnert ze zich. Zo moest de schaatssensatie dingen afstemmen met Team Essent en de Nederlandse shorttrackploeg. "Nu kan dat niet meer, omdat ik er gewoon bij zit en niemand meer wat kan zeggen. Het is heel erg fijn dat het wegvalt."

Schaatssensatie Angel Daleman (18) ervaart 'gek gevoel' al op 'schoolkamp': 'Je wil niks laten liggen' Topschaatsster Angel Daleman mag dan pas 18 jaar zijn, haar prijzenkast is al goedgevuld. De Nederlandse won meerdere medailles op junioren WK's en de Olympische Jeugdspelen. Maar ze heeft ook al een wereldtitel in bezit bij de profs. Komend seizoen wordt haar eerste olympische tussen de grootste der aarden. Toch is Daleman ambitieus.

Daleman trainde naar eigen zeggen heel haar jonge bestaan ergens anders. "Omdat ik hoger ging schaatsen. Dus ik zat nooit officieel ergens officieel bij", vertelt ze. Nu ze het magenta van Team Essent mag dragen, is dat wel het geval. "Dat is natuurlijk heel fijn."

Combinatie tussen langebaan en shorttrack

Daleman is een multitalent, want naast de langebaan is ze ook erg goed op de korte baan. Toch heeft ze sinds de NK shorttrack in december 2024 niet meer aan die discipline gedaan. Ze heeft nog wel plannen om het te combineren. "Eerst lekker de zomer in. Tuurlijk wil ik altijd voor de Spelen gaan, maar het is even aankijken hoe het gaat en of het allemaal te combineren is. Ik wil niet alles nét niet doen. Ik ga gewoon het seizoen beginnen met shorttrack/langebaan en dan kijken wel wel hoe het loopt."