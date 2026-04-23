De schaatswereld kreeg afgelopen week een zware klap te verwerken toen bekend werd dat het Belgische toptalent Jason Suttels zwaargewond in het ziekenhuis was opgenomen. Zijn ploeg uitte direct grote zorgen over zijn verwondingen. Maar deze week kwam er een hoopvolle update over Suttels, die nog zou mogen dromen van een terugkeer op het ijs.

Op vrijdag 10 april ging het helemaal mis voor Jason Suttels. Het schaatstalent uit België raakte betrokken bij een zwaar ongeluk met zijn motor en moest met spoed worden afgevoerd naar de intensive care. Daar werd gevreesd voor de toestand van de 24-jarige Suttels, die vervolgens dagenlang moest doorbrengen onder strenge medische begeleiding. Bijna twee weken na het ongeval komt zijn coach met een hoopvolle update.

Lange revalidatie

Volgens de coach van de 24-jarige Suttels, Jelle Spruyt, ligt de schaatser annex inline skater inmiddels nog steeds in het Universitair Medisch Ziekenhuis in het Vlaamse Leuven. Deze week staat er voor hem nog een gecompliceerde operatie aan zijn arm op de planning. Pas als hij daar volledig van is hersteld, mag Suttels het ziekenhuis verlaten en kan hij beginnen aan zijn revalidatie.

Lang werd er gevreesd voor de toekomst van de voormalig wereldkampioen inline skaten, die ook ambities heeft in het langebaanschaatsen. Zijn verwondingen waren zo heftig, dat het nog maar de vraag was of hij ooit zou terugkeren als prof. Maar trainer Spruyt meldt in gesprek met Het Nieuwsblad dat hij verwacht dat zijn pupil uiteindelijk volledig zal herstellen en kan terugkeren in de topsport.

Terugkeer in de topsport

"Het gaat naar omstandigheden goed met hem", meent Spruyt als de Vlaamse krant hem vraagt naar de toestand van Suttels. Hoe lang Suttels, die op de langebaan vooral ambities heeft op de vijf en tien kilometer, nog nodig heeft voor hij volledig is gerevalideerd is nog onduidelijk. Als alles goed verloopt, zal hij uiteindelijk terug kunnen keren op het ijs of bij zijn geliefde inline skaten.

Als gevolg van zijn zware ongeluk liep Suttels diverse zware verwondingen op in zijn gezicht. Bovendien brak hij ook nog eens zijn heup en en pols, en had hij door de zware bloedingen in zijn gezicht moeite met zien. In het ziekenhuis wordt hij gesteund door zijn familie die hem bezoekt, net als zijn bekende ploegmaat Bart Swings, die namens België actief was op de Olympische Spelen.