Sandrine Tas stond woensdag voor haar vuurdoop als professioneel wielrenster. Nadat ze twee maanden geleden plots zei te stoppen met schaatsen, werkte ze toe naar haar grote doel. Woensdag maakte ze haar debuut tijdens de Waalse Pijl. Daarvan heeft ze genoten, al vond ze het ook 'ongelooflijk zwaar'.

Niet de uiteindelijke winnares Demi Vollering, of titelverdedigster Puck Pieterse, maar de Belgische Sandrine Tas was vooraf de meest besproken deelneemster aan de Waalse Pijl. Logisch ook, want twee maanden geleden was ze in Milaan nog actief op de Olympische Spelen als schaatsster. Nadat de Winterspelen tegenvielen, en ze nipt buiten het podium eindigde, besloot ze te stoppen en haar heil in een andere sport te zoeken. Dat deed ze woensdag zeer verdienstelijk.

'Zo trots'

Achter het grote geweld van Vollering en de andere grote namen voor in de koers, finishte Tas keurig op een 57ste plaats. Niet slecht voor iemand die debuteert bij de elite-vrouwen. Bovendien kon ze nog lang aanhaken bij de toppers, terwijl veel meer ervaren rensters al moesten lossen. Na afloop was de 30-jarige Tas dan ook erg blij.

"Ik ben zo trots op hoe ik gereden heb", liet de renster van de Belgische formatie Lotto Intermarché na afloop optekenen in Huy. "De hele dag zat ik goed mee in de juiste groepjes, maar de laatste vijf kilometer waren er te veel aan: ik heb de finish gehaald en dat was het hoofddoel." Tas hoefde uiteindelijk pas in de absolute slotfase te lossen.

"Het was afzien als de beesten", Tas bij Sporza. "Maar ik heb me rot geamuseerd. Er stond zo veel volk langs de kant en ik werd zo hard aangemoedigd. De mensen wisten dat ik ertussen reed."

Smaakt naar meer

Toch is de beproeving haar ietwat zwaar gevallen, vooral in vergelijking met haar oude sport. "Het was wel ongelooflijk zwaar", aldus een uitgebluste Tas. "Schaatsen is een inspanning van zes à zeven minuten, vandaag was het er een van vier uur en zes minuten." Met de geneutraliseerde kilometers daar nog vanaf, kwam ze slechts op drieëneenhalve minuut achterstand binnen van winnares Vollering.

Het smaakt in ieder geval naar meer voor de voormalig topschaatsster, die haar vuurdoop dus meteen beleefde in een grote eendagskoers. Daar zal ze voorlopig niet in te vinden zijn. "Ik moet eerst wat pelotonervaring opdoen, maar nadien droom ik van alle grootste koersen: ik wil overal aan de start staan en hopelijk een goede finale rijden", besluit een trotse Tas.

Drama op Winterspelen

Tas presteerde uitstekend op de Olympische Spelen van Milaan, maar bleef toch met een kater zitten. Vooral op de 5000 meter liet ze haar klasse zien en mengde ze zich nadrukkelijk in de strijd om de medailles. In haar rit met de Merel Conijn leek het er lange tijd op dat Tas haar Nederlandse tegenstander voor zou blijven.

Toch was het uiteindelijk de pupil van Jillert Anema die in de slotfase het verschil maakte. Met twee ijzersterke laatste ronden bleef Conijn haar Belgische concurrente met slechts twee tienden van een seconde voor. En dat bleek het verschil tussen zilver en een ondankbare vierde plaats. Het verschil tussen de gouden Francesca Lollobrigida en Tas was uiteindelijk slechts drie tienden.