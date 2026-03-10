Bart Swings meldde zich vorige week vlak voor de start van de WK allround af. De Belgische topschaatser, vier jaar geleden nog olympisch kampioen op de mass start, keek vanaf zijn racefiets vooruit naar het nieuwe seizoen. Daar is echter iets niet helemaal volgens plan verlopen, want hij moest een opmerkelijke operatie ondergaan.

De 35-jarige Swings, die als een van de eerste topsporters ging samenwerken met OnlyFans, meldt dinsdag op Instagram dat hij aan zijn achterwerk is geopereerd. Vanuit een ziekenhuisbed laat de Belg van zich horen. "Even een update: ik heb vanmorgen een kleine operatie gehad aan mijn billen in verband met het fietsen. Alles is goed verlopen en ik ben al goed aan het herstellen. Bedankt aan het ziekenhuispersoneel voor de geweldige zorg. Binnenkort sta ik weer op de skates."

Seizoen vol ongemak

Het schaatsseizoen 2025-2026 zat er voor Swings al op door zijn afmelding voor de WK allround in Thialf afgelopen weekend, maar zal sowieso niet de boeken in gaan voor hem als een seizoen om te koesteren. Hij worstelde lang met een knieblessure en de nasleep daarvan en stond maar net op tijd fit aan de start van de Olympische Spelen in Milaan. Daar hoopte hij zijn gouden medaille van Beijing (2022) te verdedigen, maar werd hij negende op de mass start.

Mass start in Milaan

Jorrit Bergsma ging er al snel vandoor met de Deen Victor Thorup en samen reden ze het afwachtende peloton bijna op een ronde. Omdat Jordan Stolz ook meedeed, wilde niemand het gat naar de Nederlander dichten. Ook Swings niet. In een opvallend geelgekleurde arena vanwege alle aanwezige Belgische fans, kwam Swings te laat in actie om Bergma en Thorup nog te grijpen. Zij werden één en twee en de sprint om het brons werd gewonnen door de Italiaan Andrea Giovannini, voor nummer vier Stolz.

Team X2O

Swings stopt, ondanks zijn leeftijd, nog niet met schaatsen. Vlak voor het einde van het seizoen keek hij al met veel plezier vooruit op wat komen gaat. Hij is een belangrijke kracht in schaatsteam IKO-X2O, dat verdergaat als Team X2O. Swings en Joy Beune rijden bijvoorbeeld veel trainingsrondjes samen, ook met Stijn van de Bunt.