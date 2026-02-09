Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Twee seizoenen geleden ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, waarna zij zich vorig jaar liet zien op een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. Er veranderde ook genoeg in haar privéleven.

Suzanne Schultings leven is te vergelijken met die van een raket. Jaren wordt er gewerkt, gekneed en gefinetuned, totdat er op de dag van lancering het moment is dat de knop wordt ingedrukt en de raket los kan. In 2015 werd er op de knop van Schulting gedrukt en schoot ze omhoog. Bestemming onbekend, maar ze zou op grote hoogte komen.

Haar eerste EK: zilveren medaille. Haar eerste NK: gouden medaille. Haar eerste WK: gouden medaille. Haar eerste Winterspelen: gouden medaille. Ze werd daarmee de eerste Nederlandse shorttrackster ooit die een gouden olympische medaille won. Het leverde haar meteen een koninklijke onderscheiding op. Tussendoor schaatste ze ook nog een blauwe maandag langebaan, waar ze ook nog brons won op massastarts tijdens NK's.

Einde als shorttrackster?

In april 2025 werd bekend gemaakt dat de schaatsster zich in aanloop naar de Olympische Spelen in Milaan 2026 voornamelijk zal focussen op langebaanschaatsen. Met succes, want ze plaatste zich tijdens het OKT voor de 1000 meter. Maar ze zal ook als shorttrackster in actie komen op de Winterspelen. Ze kreeg namelijk een aanwijsplek voor de 1500 meter.

Onklopbaar

Ze ging vier jaar geleden al in een favorietenrol naar de Olympische Spelen van 2022 in China. Daar won ze de regenboog (brons, zilver en goud) op de individuele afstanden in het shorttrack. Een tweede gouden plak volgde op de aflossing. En toen was ze nog maar halverwege de 20 en lag de wereld aan haar voeten. Zij was de shorttrackkoningin en niemand kwam in haar buurt.

De klap

Corona zat haar sport daarna nog dwars, maar op het EK in 2023 in Polen ging ze vrolijk verder waar ze een jaar eerder gebleven was: goud winnen. In Gdansk won ze vier keer goud en een keer zilver. Ze bevestigde haar status. Wie kon haar wat maken? Geen shorttracker kwam bij haar in de buurt. Dus kwam de klap van buitenaf. Halverwege 2023 nam ze even afstand van de sport. Een verplichte pauze, nadat haar lichaam schreeuwde om rust.

'Broertje van Pfeiffer'

Schulting was moe, zo vreselijk moe. Er leek geen einde aan te komen. Na trainingen herstelde haar lichaam niet meer. Overtraind, dacht ze. Maar het was erger dan dat: ze droeg het cmv-virus met zich mee. "Het broertje van Pfeiffer", zo noemde ze het zelf. "Ik was zo moe, dat ik dacht: dit is gewoon niet goed. Zo had ik me nog nooit gevoeld", zei ze tegen de NOS. Doktersadvies: drie tot vier maanden (!) complete rust. "Dat was een heel grote klap", reageerde Schulting daarop.

Bekende ex-vriend: Sam van Royen

Steun kreeg ze van haar familie, maar ook van haar toenmalige vriend Sam van Royen. Geen grote naam, maar wél bekend van sport op televisie. Niet als actief sporter, maar als mannetje met de microfoon. Hij is werkt voor Ziggo Sport en doet daar onder andere verslag van de Europese voetbalcompetities. In december 2024 gingen de twee uit elkaar.

Relatie met ploeggenoot Joep Wennemars

Een aantal weken later bevestigde de topschaatsster haar nieuwe relatie, met topschaatser Joep Wennemars. Dat is een van haar ploeggenoten bij Team Essent en de zoon van voormalig wereldkampioen sprint Erben Wennemars. Wennemars boekte in maart een sensationele zege op de WK afstanden, waar Schulting het feestje met een innige kus vierde.

Team Essent

Schulting verlegde bij Team Essent de focus van shorttrack naar langebaan. Na een uitstekende WCKT mocht Schulting vorig seizoen bij de World Cups in Japan en China opdraven op de 500 en 1000 meter. Daar liet ze meteen zien bij de beste schaatssters ter wereld te horen.

Op het NK sprint bevestigde Schulting haar status. Jutta Leerdam was nog wel een maatje te groot, maar de sterke Team Essent-rijdster plaatste zich met de tweede plaats voor het EK. Daar eindigde ze uiteindelijk als derde. Op de WK afstanden pakte zij nog goud op de teamsprint.

Paspoort Suzanne Schulting