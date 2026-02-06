Suzanne Schulting gaat deze Olympische Winterspelen voor medailles in het shorttrack en in het langebaanschaatsen. Succes op allebei die disciplines op het hoogste niveau lukte nog maar één iemand: Jorien ter Mors. Zij schat de kansen van Schulting in en ziet ook een gevaar voor de Nederlandse.

Tijdens de Olympische Winterspelen flikte Ter Mors iets wat nog nooit was gelukt. Als eerste vrouw ooit pakte de nu 36-jarige een medaille in twee verschillende disciplines: het langebaan schaatsen en het shorttrack. Op de lange baan schaatste Ter Mors overtuigend naar het goud, maar op het shorttrack leek ze eerst naast de medailles te grijpen.

Ter Mors reed de relay samen met Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven. Het viertal haalde de finale niet en moest de B-finale rijden. Daar zette het Nederlandse team een wereldrecord neer, maar uiteindelijk kregen ze toch een mooie verrassing. Door verschillende straffen in de A-finale kreeg Nederland alsnog de bronzen medaille toebedeeld, waardoor Ter Mors geschiedenis schreef.

Suzanne Schulting

Haar oud-teamgenote Schulting gaat op de spelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo dus hetzelfde proberen. Ter Mors vind het 'lastig in te schatten' of de 28-jarige Friesin haar prestatie kan evenaren of zelfs verbeteren, zo vertelt Ter Mors in de Telegraaf. De oud-topsportster vertelt ook dat zij zelf er waarschijnlijk voor had gekozen om meer shorttrackwedstrijden te rijden dan Schulting heeft gedaan. Ter Mors haar voorspelling is toch dat een medaille bij het shorttrack er waarschijnlijk niet inzit voor Schulting en ook bij de 1000 meter denkt ze dat het lastig wordt.

Ook denkt Ter Mors dat er nog iets anders mee zal spelen bij Schulting, iets dat 'onderbelicht blijft'. De topschaatsster brak in 2024 haar enkel en haar oud-teamgenote weet niet in welke mate ze hier nog last van heeft of zal krijgen. Ter Mors deelt ook haar eigen ervaringen met pijntjes. "Ik had in de aanloop naar de Spelen van 2018 ook last van mijn knie en dat heb ik toen bijna helemaal stilgehouden. Als je zegt dat het pijn doet, doet het ook pijn. Je probeert jezelf zo lang mogelijk voor de gek te houden, omdat je koste wat kost alles wilt rijden op een Olympische Spelen."