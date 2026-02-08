Niet alleen sporters en stafleden zijn afgereisd naar Italië voor de Olympische Winterspelen. Ook de steuntroepen zijn onderweg. Zo kan topschaatsster Suzanne Schulting maandag flinke aanmoedigingen verwachten van haar schoonfamilie.

Niels Wennemars vertrok zaterdagmorgen vanuit Nederland. "De reis naar Milaan is gestart", klonk het terwijl hij samen met zijn moeder Renate Wennemars in de auto stapte. Zij zette hem af op het treinstation. Vanaf dat moment ging het tempo omhoog: inchecken, de trein richting Schiphol en niet veel later het vliegtuig in. "En daar gaan we", liet hij zichtbaar enthousiast weten.

Reis naar Milaan

Op Schiphol stapte Wennemars in het vliegtuig richting Milaan. Na aankomst in Italië pakte hij zijn koffers en reed hij samen met twee reisgenoten door naar de locatie waar zij de komende dagen verblijven.

"Aanstaande maandag moet Suzanne schaatsen", laat Wennemars weten. "De vriendin van mijn broer. Dat ga ik natuurlijk niet missen, ben je gek geworden? Dan begint het pas echt." Zijn schoonzus staat maandag aan de start op de 1000 meter, waarna ze vervolgens de langebaan achter zich laat en zich gaat richten op de shorttrack.

Wennemars sluit af met een knipoog: een foto, begeleid door het toepasselijke nummer 'Milaan, ik kom eraan' van Dries Roelvink. De boodschap was duidelijk: hij is er klaar voor.

i Niels Wennemars stapt aan boord van zijn vliegtuig richting Milaan. ©Instagram

Olympisch debuut voor Joep Wennemars

Voor de familie Wennemars staat de schaatssport al jaren centraal. Joep maakt in Milaan zijn olympische debuut namens TeamNL en komt daar op meerdere afstanden in actie. Hij rijdt woensdag de 1000 meter, zaterdag staat de 500 meter op het programma en volgende week donderdag verschijnt hij aan de start van de 1500 meter.

Schulting is inmiddels een vaste waarde op het hoogste internationale niveau. Ook vader Erben Wennemars weet als geen ander wat het betekent om op het olympische podium te staan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.