Schaatsicoon Irene Schouten heeft een bijzondere avond beleefd. Ze was uitgenodigd voor een gala en had daar ook een speciale mijlpaal te vieren met haar man Dirkjan Mak. Toch was het geen volledig geslaagde happening, want Schouten greep naast een prijs.

De voormalig olympisch kampioene was uitgenodigd voor het Westfries ondernemersgala. Samen met haar man schitterde ze op het evenement. Schouten droeg een lange zwarte jurk en Mak was gehuld in een chique pak.

Tijdens het gala stond het koppel ook stil bij een persoonlijke mijlpaal. Schouten en Mak zijn namelijk vier jaar getrouwd. Ze stapten in 2022 in het huwelijksbootje en kregen twee jaar later hun eerste kind: Dirk.

'Strijden voor goud'

Bij het ondernemersgala worden ook prijzen verdeeld onder bedrijven. Schouten heeft na haar schaatscarrière een aantal reformer pilates-studio's geopend onder de naam RFRMR. Ze begon zelf met die methode om weer fit te worden na haar zwangerschap.

RFRMR was genomineerd voor de Van der Valk publieksprijs voor ondernemers uit de regio. Het bracht de competitieve topsportspirit terug bij Schouten. "Ouderwets strijden voor goud", deelde ze op Instagram. Maar inmiddels is duidelijk dat ze niet won.

Bedankt

Op Instagram schrijft ze: "Wat was het een mooie avond. Hoewel we de publieksprijs niet hebben gewonnen, zijn we trots op de nominatie en alle lieve berichten. Iedereen die op ons heeft gestemd: ontzettend bedankt voor jullie stem. Dat waarderen we enorm."

Schaatscarrière

Schouten hoopte na haar zwangerschap nog terug te kunnen keren op het ijs, maar vanwege de gezondheid van haar zoon stopte ze dat traject. Dirk heeft een zeldzame genetische mutatie. Er zijn maar elf gevallen op de hele wereld bekend en er is geen behandeling voor.

Gelukkig maakt hij goede stappen in zijn ontwikkeling, zo oefent hij al met lopen. "Ook fysiek wordt hij sterker en hij kan nu zijn hoofd rechtop houden. We zijn hard aan het oefenen om zijn romp sterker te maken, zodat hij straks kan zitten”, vertelde ze eerder. Dirk is in ieder geval een vrolijk kind. “Het is een blij jochie en hij lacht veel.”

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