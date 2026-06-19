Schaatsbond ISU maakte onlangs de opvallende keuze om de 100 meter terug te laten keren vanaf komend seizoen. De ultrakorte afstand moet voor meer spektakel zorgen. Topschaatsers Jenning de Boo en Femke Kok zijn echter verdeeld over het nieuwe evenement.

De 100 meter geldt als de kortste en snelste officiële schaatsafstand. Toch zien fans slechts één keer per jaar een wedstrijd over die afstand. Bij de traditionele seizoensafsluiter De Zilveren Bal zorgen de schaatstoppers voor veel spektakel. Dat is schaatsbond ISU schijnbaar erg goed bevallen. Zij besloten om tijdens de derde World Cup in Nederland, de 100 meter officieel te herintroduceren. Het gaat ten koste van een tweede wedstrijd over 500 meter.

Voor sprintspecialisten Jenning de Boo en Femke Kok lijkt de nieuwe afstand een extra kans op succes. Toch heerst er verdeeldheid bij de kampioenen over de nieuwe afstand en weten ze nog niet helemaal zeker of ze wel mee willen doen.

Niet ten koste van alles

"Het is wel spektakel. We hebben niet voor niets aan het eind van het seizoen De Zilveren Bal", begint De Boo, in gesprek met Schaatsen.nl. "Als je iets vergelijkbaars zoekt, snap ik dat wel." Olympisch kampioene Kok hoopt vooral dat het niet ten koste gaat van andere afstanden. "Als het ten koste zou gaan van een 500 vind ik dat heel erg jammer. Want als je die skipt dan gaat het niveau ook niet meer omhoog."

Daarin krijgt zij bijval van teamgenoot De Boo. " Ik hoop gewoon dat het vooral niet ten koste gaat van de afstanden die ik nu rij", meent hij. "Ik ben heel tevreden met wat ik nu mag rijden met de 500 en 1000 meter. En de teamsprint natuurlijk." Zowel Kok als De Boo vrezen vooral dat World Cup-weekenden nu te druk gaan worden.

Verdeeldheid over deelname

Kok heeft wel een idee voor een oplossing. "Ik denk dat je het ook binnen de 500 meter kan meepakken. Dat je gewoon kijkt naar de beste openingen", stelt zij voor. "Of maak bijvoorbeeld de teamsprint olympisch in plaats van weer iets erbij te voegen."

Of ze mee zullen doen bij de echte wedstrijd tijdens de derde World Cup heerst verdeeldheid. "Als ik mag starten dan ga ik zeker starten", aldus een enthousiaste De Boo. Kok ziet op dit moment nog minder in de korte wedstrijd. "Dat weet ik niet. Dat durf ik nu nog niet te zeggen", besluit zij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover