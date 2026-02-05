De Winterspelen zijn nog niet eens officieel van start gegaan, maar de eerste sneer richting de Nederlandse atleten is al uitgedeeld. Duitse schaatser Patrick Beckert heeft de uitspraken van Kjeld Nuis bekritiseerd na zijn eerste meters op het ijs in Milaan.

De 35-jarige Beckert maakte zijn debuut op de Spelen van 2010 en doet nu voor de vijfde keer mee aan het toernooi. Hij is dus al bekend met de Nederlandse concurrentie. Met name de 36-jarige Nuis is hij al vaak tegen gekomen, hij maakt zich op voor zijn derde Winterspelen.

Na de eerste trainingen op het ijs van Milaan werd er in Nederland veel gesproken over de schaatsbaan. Met name drievoudig olympisch kampioen Nuis was erg kritisch. "Het is echt kutijs, man", was zijn ongezouten mening. "Als je nu accelereert, gebeurt er veel. Maar als je eenmaal glijdt, rem je af. Dus het moet meer vriezen."

'Niks nieuws'

Die woorden hebben ook Duitsland bereikt. En Beckert was niet te spreken over de eerste reactie van Nuis. "De ijsmeesters hebben altijd wat tijd nodig in het begin, voor ze de smaak te pakken krijgen. Dat is niks nieuws. Net als het feit dat de Nederlanders altijd wat te klagen hebben op voorhand", citeert Bild de schaatser.

Beckert, die de 5000 meter en mass start rijdt in Milaan, maakt zich geen zorgen. "Het ijs verandert van dag tot dag en zal uiteindelijk van goede kwaliteit zijn. Dat is tot nu toe altijd het geval geweest. We schaatsen allemaal op hetzelfde ijs. Ik heb er al twee keer opgestaan en de tweede keer was het absoluut beter." Maar hij verwacht ook geen wereldrecords in de schaatshal. "Het zal niet zo snel zijn als Salt Lake City en Calgary."

Positieve reacties

Overigens klonken er ook positieve geluiden vanuit TeamNL over het ijs. "Ik moest eerst best even wennen aan het geluid. Het is een beetje alsof je natuurijs hebt, het kraakt op een bepaalde manier en klinkt hol. Als je straks een wedstrijd hebt, zit je zo in die focus, dan ben je er niet mee bezig. Maar het ijs is best goed. Het is vergelijkbaar met Hamar. Het heeft veel grip", zei Sebas Diniz bijvoorbeeld.

Ook Suzanne Schulting was tevreden. "Ik heb van al die jaren met shorttrack geleerd dat het ijs kan veranderen. Je moet het doen met de omstandigheden die je hebt", aldus de meervoudig olympisch kampioene shorttrack, die maandag op de langebaan uitkomt op de 1000 meter. "Voor een evenementenhal vind ik dat ze het mooi hebben gedaan en het ijs is ook best goed."

