Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zorgden zaterdag voor twee sensationele gouden medailles op de mass start. Het betekende alweer plak nummer negentien en twintig voor Nederland. Het aantal gouden medailles kwam daarmee op tien en dat is een record. TeamNL sluit daardoor de Olympische Winterspelen in Milaan af als nummer 3 op de medaillespiegel, de hoogste notering ooit.

Bergsma nam in de finale van de massastart vroeg afstand van de rest, op de Deen Viktor Hald Thorup na. Maar ook van hem reed Bergsma uiteindelijk makkelijk weg. Met enorme voorsprong pakte Bergsma de tweede gouden olympische plak in zijn leven, na de 10.000 meter in 2014.

Marijke Groenewoud hield zich lang koest in het peloton in de finale voor de vrouwen. Ze maakte het op kenmerkende wijze af: met een lange solosprint.

Spannende strijd en historische titel

Dankzij de negende en tiende gouden plak maakte Nederland een sprong naar de fenomenale derde plaats. Op de slotdag zondag was het nog even spannend of 'we' niet achterhaald zouden worden, maar dat bleek 's middags niet meer het geval. Dus is de historische derde plek een feit.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. De Winterspelen daarvoor won Nederland telkens minder onderdelen. Op de Winterspelen van Sotsji behaalde Nederland een recordaantal van 24 medailles. Op zoveel plakken komt het team van chef de mission Carl Verheijen dit keer niet uit. De teller eindigt op twintig medailles: tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen.

Alleen Noorwegen en Verenigde Staten eindigen boven Nederland. Noorwegen won medailleklassement met liefst achttien keer goud. De Verenigde Staten pakten bij het ijshockey de allerlaatste olympische titel van deze Winterspelen en daarmee komt het totaal aantal gouden medailles voor dat land uit op twaalf.

Eindstand medaillespiegel