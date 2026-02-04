Het olympische ijs in Milaan is nog totaal niet naar wens van Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser reed woensdag zijn eerste training in Milaan en stapte ontevreden van de baan in de evenementenhal. Hij vloekte zelfs toen hij de kwaliteit moest omschrijven.

"Het is echt kutijs, man", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik zag ijsmeester Mark Messer al langs de kant staan, die weet dit ook allemaal wel. Die weet echt wel hoe hij ijs moet maken. Ja, ik heb ‘m nog een beetje feedback gegeven, ja. Van: ‘it’s soft!’. Dan hoop ik maar dat hij het harder gaat bevriezen.”

'Het moet meer vriezen'

Op zich hoeft zacht ijs niet per se negatief te zijn, maar nu is het volgens Nuis wel heel erg. "Als je nu accelereert, gebeurt er veel. Maar als je eenmaal glijdt, rem je af. Dus het moet meer vriezen", zegt hij nadat hij toch ook wel weer tevreden van het vervloekte ijs stapte. De training verliep naar eigen zeggen 'heerlijk', maar er moet dus nog wel wat gebeuren aan de ondergrond, voordat het schaatstoernooi zaterdag begint met de 3000 meter vrouwen van zijn vriendin Joy Beune.

'Je hoorde het helemaal sissen'

In 2018 had Nuis met vergelijkbaar ijs te maken in Peking, waar hij toch nog twee keer goud won. "De eerste paar slagen daar voelden ook superzacht. Je hoorde het helemaal sissen. Maar toen werd het ijs met de dag beter." Daar moet hij nu dus ook op hopen en zeker Beune, die op haar enige individuele afstand er zaterdag meteen moet staan. Zij is topkandidate voor goud.

1000 en 1500 meter

Nuis schaatst de 1000 en 1500 meter bij de mannen. Op beide afstanden is de Amerikaan Jordan Stolz de topfavoriet voor het goud.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.