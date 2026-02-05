Voor Nederlandse topschaatser Jorrit Bergsma en zijn bekende vrouw zijn de Olympische Winterspelen geen onbekend terrein. Toch is de editie in Milaan anders dan die van voorgaande jaren. Voor het eerst krijgt Bergsma namelijk speciale steun op de tribune.

Bergsma is sinds 2025 getrouwd met Amerikaanse ex-topschaatsster Heather Richardson. Zij debuteerde in 2010 op de Spelen in Vancouver. Ze won in haar carrière één olympische medaille: brons op de ploegenachtervolging in 20218. In 2020 nam ze afscheid van haar topsportcarrière.

Bij de Spelen van 2022 kon ze haar man echter niet aanmoedigen vanaf de tribune. Die waren in Bejing namelijk leeg vanwege de coronamaatregelen. Bergsma won daar geen medaille, maar misschien lukt dat in Milaan met de steun van zijn gezin wel. De 40-jarige komt in actie op de 10.000 meter en de mass start. In 2014 werd hij olympisch kampioen op de langste afstand, vier jaar later pakte hij het zilver.

'Eerste keer'

Nu komt Richardson samen met hun kinderen Brent en Barbara naar Milaan. "De eerste keer voor de kinderen. Ze hebben nu ook de leeftijd dat ze het bewust meemaken", vertelt Bergsma in gesprek met het AD. "Op school en via tv krijgen ze het wel mee, ook met die matrix tijdens het OKT. Begin dit seizoen werd ik Nederlands kampioen. Vonden ze heel bijzonder dat ik won. Eindelijk, zeiden ze."

Nederlandse fans

Voor veel Nederlandse toppers voelen de Spelen van Milaan een beetje als een thuiswedstrijd. Na Peking 2022, Pyeongchang 2018 en Sotsji 2014 is de Italiaanse stad dan ook een stuk dichter bij huis en makkelijker aan te reizen voor Nederlandse fans.

De Winterspelen gaan op vrijdag 6 februari officieel van start. Dan vindt de openingsceremonie plaats in Milaan. Bergsma komt op 13 februari in actie op de 10.000 meter. De mass start wordt als allerlaatste onderdeel in het langebaanschaatsen verreden, op 21 februari.

